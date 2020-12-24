Нардеп от Сумщины - среди злостных прогульщиков в ВР 9 народных депутатов пропустили более 90% голосований в Верховной Раде в течение года.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Самый низкий показатель - у Вадима Столара из ОПЗЖ - он принял участие лишь в чуть более 1% голосований (совокупно нажал кнопку «за», «против», «воздержался» 80 раз). Степан Ивахив из группы «За майбутнє» принял участие в 2% голосований. Среди антилидеров - Александр Дубинский («Слуга народа»), Вадим Рабинович (ОПЗЖ), которые приняли участие в 5% голосований.

Александр Герега («За майбутнє») принял участие в 7% голосований, Игорь Палица («За майбутнє») - 8%, Дмитрий Шенцев (внефракционный) - 9%, и внефракционный депутат от Сумщины Андрей Деркач - 9%, Игорь Абрамович (ОПЗЖ) - 10%.

В течение года чаще всего голосовали депутаты «Слуги народа» и «Европейской солидарности». В среднем депутаты «СН» приняли участие в 84% голосований, «ЕС» - 78%. Депутаты из «Голоса» приняли участие в 74% голосований, «Батькивщина» - 63%, группа «Доверие» - 71%.