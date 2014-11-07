Рынки Харькова Как строились торговые ряды крупнейшего в Восточной Украине мегаполиса.

Конный рынок

Конный рынок – один из старейших в городе. Он был основан в 1816 году. Тогда с Парадной площади (ныне – пл. Небесной сотни) на территорию нынешней площади Защитников Украины перенесли ярмарочную торговлю. В то время крупные ярмарки, как правило, проходили на праздники.

Ярмарка, которая проходила на Парадной площади славилась торговлей лошадьми. Лошадей продолжили продавать и на новом месте, а площадь стали называть "Конной". Тогда же здесь было построено несколько постоялых дворов и складов. В середине 19 века площадь представляла собой грязный запыленный выгон, оживлявшийся только во время ярмарок.

Кстати, выбор нового места для Конного рынка был не случайным, поскольку рядом находился ипподром. Кроме торговых мест, во второй половине 19 века на Конном рынке был построен также колодец, харчевня, ресторация, а также была открыта гостиница Булатинкова.

"Большим подспорьем для дальнейшего развития торговли на Конном рынке стало проведение к нему городского транспорта: в 1883 году прямо от вокзала была проложена конная железная дорога (конка), по которой ходил 1-й маршрут, а в 1885-м было построено депо конной железной дороги. Оно находилось за Конным базаром, примерно в районе нынешней автостанции №3", - пишет автор блога "Харьков: новое о знакомых местах".

Само депо представляло собой обыкновенные сараи для отстоя вагонов, конюшни и склады фуража. Здесь ремонтировали подвижной состав, ковали лошадей, чинили упряжь.

В 1895 году началось переустройство Конного рынка. До этого времени торговля осуществлялась в той части Конной площади, которая прилегала к Молочной улице. С 1895-м торговые места перевели дальше в глубь площади. В этой же части Конной площади для рынка построили новые лавки на каменном фундаменте. А в 1902 году на площади был разбит сквер.

В первые годы советской власти на площади проводились парады частей Харьковского гарнизона, посвященные революционным праздникам. В связи с празднованием двадцатилетия революции 1905 года Конная площадь была переименована в площадь Восстания. С 1936-го она стала площадью Декабрьского восстания. С 1954 года ее снова вернули к предыдущему названию.

Через десять лет городскими властями было принято решение о реконструкции рынка – был утвержден проект со строительством крытого корпуса торговых мест. Уже в 1967 году торговый зал на тысячу мест, здание столовой и гостиница "Дом колхозника" были приняты в эксплуатацию.

Последний раз рынок обновляли к проведению в городе Евро-2012.

Благовещенский рынок

"Благовещенский базар, хотя и занимал в центре города огромную площадь, был, в основном, не вымощен, грязен и по санитарному благоустройству являлся худшим в городе".

Так описывали Благбаз (или как привыкли сегодня многие – Центральный рынок) в газете "Южный край" от 1914 года. И это при том, что на то время рынку уже было 80 лет. Хотя, в 1834 году, когда началась история его строительства, рынок был еще не таким масштабным и, соответственно, не таким грязным.

Так, в 1834 году на Благовещенскую площадь перевели Сенной базар с уже известной нам Парадной площади, которая в те годы стала носить название Михайловская. Тогда базар располагался вокруг Благовещенской церкви, в связи с чем и получил свое новое название. В 60х годах 19 столетия площадку для базара подсыпали и расчистили, а потом связали мостом с центром города.

"Площадь базара застроена деревянными лавками и рундуками в большинстве случаев без всякого соблюдения обуславливаемых строительным уставом требований в отношении длины построек и разрывом между ними, вследствие чего, особенно в районе Толкучего рынка, образовалась такая масса узких и тесных переулков, и так мало выходов из них на более просторные улицы, что в случае пожара не только всем базарным постройкам, но и людям, бесспорно, грозит страшная опасность", - так описывался Благбаз в "Путеводителе по Харькову".

Активная застройка на территории современного рынка началась уже в 20 веке. Застраивалась она массивными зданиями торговых рядов – Красного, Суздальских и других. В 1909 году по ней проложили трамвайную линию. А в 1912 году началось строительство крытого рынка. Строительство столь значительного здания повлекло проведение целого ряда подготовительных работ - необходимо было очистить площадь, занятую торговыми помещениями Большого и Малого Рыбных рядов и пятью трактирами.

Но на тот момент было две беды. Первая – территория рынка была не вымощена.

"Управа и базарная комиссия насколько возможно заботились об этом, и на Благовещенском базаре замощена площадь, где осматриваются мясные привозные продукты; затем замощена площадь перед вновь выстроенным рядом лавок рыбных и чернобакалейных, а также за этими лавками по набережной, кроме этого замощена полоса шириною в 10 саж. от Горшечного ряда до Рогатинского моста, пересекающая площадь базара, служащую для привозной торговли пищевыми продуктами, а также часть новой улицы по направлению к возовым весам и улица между Красными рядами. На замощенную площадь перед вновь выстроенными лавками перенесены рундуки, скамьи, находившиеся на площади, занятой под постройку крытого рынка", - приводит автор блога "Харьков: новое о знакомых местах" информацию из городского справочника 1913 года.

Вторая – небольшая площадь базара, который из-за этого прозвали Толкучий рынок. Естественно, что в связи с появлением на рынке новых торговых рядов и построек, места для покупателей стало значительно меньше. Кроме того, бывали и несчастные случаи, когда покупатели по своей неосторожности и невнимательности выходили на трамвайную линию. Поэтому было решено отгородить площадь забором, снести несколько рядов рундуков и "не допускать скорого более 4 верст в час, хода трамвайных вагонов по базару".

Все эти замечания были учтены, кроме установки забора. По мнению управы, он был "лишним как с санитарной точки зрения (будет служить отхожим местом), так, с точки зрения стеснения в передвижении". Тем не менее, рынок продолжал расширяться, а новые торговцы все продолжали и продолжали занимать новые территории, обживая не только торговую площадь, но и тротуары вместе с проезжей частью.

Новый этап в истории начался в 50-60х годах, когда на рынке начали сносить деревянные павильоны и заменять их стеклянно-металлическими конструкциями. Тогда же было закончено восстановление после войны здания крытого рынка, а затем – построен Дом торговли.

Поэтапную реконструкцию Благбаза начали несколько лет назад. Тогда же отремонтировали и здание Крытого рынка.

Сумской рынок

История Сумского рынка не так увлекательна, как Конного или Центрального. По своим масштабам он также намного уступает место остальным торговым точкам Харькова и сегодня по сути является просто продуктовым торговым центром.

Об этом рынке сохранилось не так много сведений. Во многих источниках написано, что Сумской рынок был основан после войны – в 1947 году. Но также, в других источниках указано, что торговля на пересечении нынешних улиц Культуры и Тринклера велась задолго до этого. Со временем рынок получил цивилизованный вид – был построен крытый корпус. Купить продукты здесь мог позволить себе не каждый. В воспоминаниях харьковчан часто говорится о том, что даже торговаться здесь было как-то "неприлично".

"Мы жили с родителями недалеко от Сумского рынка и часто с соседскими ребятами заходили туда просто поглазеть. Кстати, о том, что на рынке принято торговаться я узнал уже будучи совсем взрослым. Моя тетка, приехавшая как-то в гости к родителям, взяла меня с собой за продуктами… а потом еще долго возмущалась ценам…", - описывает автор блога Константин Хитрин воспоминания своего отца.

И правда, рынок всегда считался (да в принципе остается и сегодня) самым дорогим, но при этом здесь можно было купить самые свежие продукты, и даже те, которые в советские времена было трудно "достать" в других магазина. А особенно на базарах. Харьковчане называли рынок "профессорским".

В 1964 году по решению городского исполкома было возведено новое здание площадью 7642 кв. м на 520 торговых мест.

До наших дней дошла публикация газета "Красное знамя" от 7 июня 1964 года, которую цитируют все, кто вспоминает историю рынка.

"Бассейны для живой рыбы (один из которых уже готов) — громадные аквариумы на несколько тонн живой рыбы, находятся в помещении 80 на 43 метра. Полы из ковровой плитки; на стенах — художественная роспись, над главным входом — витражи, 1700 квадратных метров стен — стекло. Как стекло блестят 520 торговых мест — облицованы белой глазурованной плиткой. Вдоль стен — умывальники с горячей и холодной водой; есть удобные бытовые помещения, душевые и красный уголок. В подвалах находятся холодильные камеры для одновременного хранения 250–300 тонн мясных и молочных продуктов; оборудованы и помещения для овощей и фруктов. В торговый зал продукты, овощи и фрукты будут подаваться грузовыми лифтами. Сам торговый зал поражает грандиозностью размеров и обилием света".

Обновленный Сумской рынок, такой, каким мы его знаем сейчас, открылся после реконструкции в 2015 году.

Рынок "Барабашово"

Самый молодой рынок Харькова за 20 с лишним лет успел стать самым большим в Украине и одним из крупнейших в Восточной Европе.

Торговый центр появился в 1995 году на незастроенной площадке к западу от станции метро "Академика Барабашова". Тогда на этом месте располагался небольшой стихийный продовольственный рынок, куда ходили за покупками жители ближайших микрорайонов.

"Самая первая торговая площадка сохранилась по сей день, хотя и была частично реконструирована – это так называемые "Каменные ряды" или просто "Каменка". Вслед за этим территория торгового центра расширилась на юг до ул. Льва Толстого и на северо-запад до ул. Проспектной. Здесь же находится первое здание, в котором располагалась администрация торгового центра – двухэтажное, из красного кирпича", - описывают историю рынка на официальном сайте торгового центра.

Территория нынешнего рынка начала активно застраиваться в начале 2000 годов. В это время был построен и открыт дополнительный выход из станции метро "Академика Барабашова". Новые автостоянки, торговые контейнерные ряды продолжали активно строиться последние 10 лет.

В 2013 году появилась идея масштабной реконструкции этой территории с пробивкой новой дороги. Необходимо было избавиться от транспортной проблемы, поэтому было решено продлить проспект Юбилейный до станции метро "Киевская". Всю зону пробивки новой дороги запланировали очистить от павильонов, а параллельно метромосту через реку Харьков провести автомобильный мост. Транспортный путепровод планировали построить еще много лет назад, даже установили опоры, но проект завис в воздухе. А возле станции метро "Киевская" должна была появиться двухуровневая транспортная развязка. Также стихийные павильоны на рынке хотели заменить крупными торговыми центрами. Рынок планировали сделать компактнее и вместе с прилегающей территорией образовать полноценный район. Идея зависла, но то, что касается непосредственно застройки рынка новыми торговыми павильонами, остается в силе. В ближайшие годы "Барабашово" планируют переформатировать: новый формат ТЦ будет включать в себя крытый рыночный комплекс в виде отдельных тематических боксов; открытые круглогодичные торговые объекты в формате "торговой деревни"; большие боксы в формате ритейл-парка; смешанные торговые боксы в формате маркет-молл; торгово-промышленный технопарк.

Реализация этого проекта рассчитана на ближайшие 10 лет.

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