Як уникнути нападу грабіжника: поради сумських правоохоронців Останнім часом на території області активізувались так звані «бігуни». Зловмисники, обравши жертву, на ходу виривають у громадян з рук сумки та барсетки, і, поки жертва намагається оговтатися від несподіванки, поспішають зникнути з місця злочину

Саме таким чином від рук зловмисника постраждала 51-річна жителька Ромнів. Невідомий напав на неї, коли вони о шостій вечора поверталась додому, і відкрито відібрав у неї сумку, де знаходились гаманець з картками та з невеликою сумою готівки, особисті документи й ліки. У іншого громадянина, жителя Шостки, зловмисник, скориставшись темрявою та фактором неочікуваності, відібрав мобільний та чоловічу сумку з грошима.

По кожному з цих фактів працівники поліції розпочали кримінальні провадження відповідно ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України та встановлюють особи цих «бігунів».

Правоохоронці застерігають громадян: аби не стати жертвою грабіжника, дотримуйтесь певних правил безпеки.

1. Пам’ятайте - вуличні грабіжники ретельно обирають свою жертву й часто стежать за нею. Саме тоді, коли ризик піддатися нападу вам здається мінімальним, вони діють стрімко й зухвало.

2. По можливості зустрічайте у вечірній час своїх близьких (особливо жінок, підлітків і людей похилого віку) на зупинках громадського транспорту та проводжайте їх у разі від’їзду.

3 Якщо виникла потреба кудись йти, рухайтесь освітленими та людними вулицями, уникайте темних чи малоосвітлених і безлюдних дворів, скверів та провулків.

4. Пізно увечері жінкам не варто привертати увагу сторонніх осіб до своїх прикрас. Ювелірні вироби краще або сховати під одягом або взагалі лишити вдома. Також не рекомендується носить гроші й коштовності в сумочці. Покладіть їх у внутрішню кишеню одягу.

5. У разі зняття грошей з банкомату будьте пильні, звертайте увагу на те, щоб за вами не хто не спостерігав. Не перераховуйте гроші на вулиці.

6. Якщо вам потрібно перевезти велику суму грошей, то краще витратитися на таксі чи попросити друзів або родичів відвезти вас у потрібне місце.

7. В разі, якщо на вас напали в ліфті, намагайтеся натиснути кнопку „виклик диспетчера”: у працівників комунальних служб є можливість визначити місцезнаходження ліфта й викликати поліцію.

8. Якщо вже так склались обставини, і ви стали жертвою чи свідком злочину, - негайно телефонуйте на „102”. За кілька хвилин група поліції прибуде на місце і з’ясує прикмети грабіжника та напрямок, у якому він втік. Пам’ятайте – кожна згаяна після скоєння злочину хвилина значно знижує шанси затримати злочинців та повернути втрачені майно чи кошти.

Відділ комунікації поліції Сумської області