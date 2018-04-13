ЗВІТ Сумського міського голови Олександра Лисенка перед громадою міста Суми за 2017 рік Шановна громадо!

2017-й став для міста ще одним роком розвитку: інфраструктури, енергозберігаючих технологій, комунального транспорту, освіти, медицини, капітального будівництва.

Пріоритети міської влади залишаються незмінними: створення умов для комфортного проживання у Сумах містян усіх вікових категорій: від найменшеньких – до людей поважного віку.

Ми все частіше збираємося разом – чиновники та громадськість. Висловлюємо власні позиції, обговорюємо можливості, враховуємо ризики, висловлюємо зауваження, вказуємо на недоліки. Саме так народжуються конструктивні рішення.

Зводяться житлові масиви, створюються сучасні зони відпочинку, оновлюються дороги та тротуари, сквери та парки, зміцнюється матеріальна база навчальних установ та закладів охорони здоров’я – усе це для кожного з нас, хто мешкає в Сумах, для кого це місто стало домівкою, містом, яке дає великі можливості для росту та реалізації власного потенціалу.

Хочу потиснути руку усім і кожному, хто забезпечує безперебійну роботу служб, відповідальних за життєдіяльність обласного центру.

Дякую тобі, дорога громадо – за те, що небайдужа, за те, що докладаєш фах та знання у спільну справу. Разом ми здолаємо негаразди і вирішимо проблеми, адже нас об’єднує головне – любов до рідного міста.

Сумський міський голова Олександр Лисенко

Міський бюджет доходи та видатки

Дохідну частину міського бюджету виконано у сумі 2 872,1 млн. грн., що на 9,2 млн. грн., або 0,3 % більше від затвердженого плану та на 517,0 млн. грн. (або на 22,0%) більше надходжень 2016 року.

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2017 рік склало 3 037,7 млн.

грн., що на 26,3 % (798,9 млн. грн.) більше проти виконання 2016 року.

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Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями

Проект «Міський громадський транспорт в Україні» реалізується спільно з Міністерством інфраструктури України і спрямований на реалізацію заходів з оновлення рухомого складу тролейбусів КП «Електроавтотранс» (планується залучення кредитних коштів в сумі 4 млн. євро);

Проект «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми» (33 будівлі) реалізується спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і передбачає залучення кредитних коштів в сумі 5,8 млн. євро.

Для реалізації проекту «Покращення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» (за 3 закладами освіти: отримано в повному обсязі кредит НЕФКО на суму 9,4 млн. грн.

Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа» має на меті підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в українських містах. Проводилася робота з упровадження системи енергоменеджменту в бюджетній сфері згідно з ISO 50001; актуалізації інвестиційного ТЕО проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми» (33 будівлі);

Проект «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях» - Німецьке товариство з міжнародного співробітництва (GIZ). Проведено навчання для працівників лікувально-профілактичних закладів з питань підвищення енергоефективності будівель; відібрано КУ «СМКЛ № 1» для проведення пілотного енергетичного аудиту;

Проект «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми» (3 загальноосвітніх навчальних закладах №№7,9,20) став переможцем конкурсу Європейської комісії та буде реалізовуватися в т.ч. за рахунок грантових коштів в сумі 1,14 млн. євро.

Енергозабезпечення та енергозбереження

Публічність бюджетного процессу

Вже другий рік поспіль Суми впроваджують громадський (партиципаторний) бюджет – інструмент залучення містян до розподілу частини бюджетних коштів.

Залучено більше 13 тис. мешканців, подано 66 ініціатив, з яких 51 винесена на голосування. Переможцями стали 18 проектів на суму майже 9 млн. грн., які будуть реалізовані у 2018 році.

У 2017-ому тривала реалізація 17 проектів-переможців бюджету участі- 2016. З міського бюджету спрямовано майже 7,7 млн. грн. У 2018 році на громадський бюджет збільшено суму до 9 млн. грн. На 2019 збільшено до 10 млн, та 11 млн. – на 2020 рік.

В соцмережах функціонує офіційна група «Суми. Бюджет небайдужості» її учасниками є 950 користувачів. Продовжується участь міста Суми у Національній мережі Інтеркультурних міст. У відповідному Індексі, підготовленому експертами Ради Європи, Суми посіли вагоме місце.

Розвиток інфраструктури

Житлово-комунальна галузь

Здійснено капітальні ремонти: покрівлі – 61 будинок; внутрішньобудинкових інженерних мереж – в 28 будинках; водопідігрівачів та циркуляційних насосів – в 9 будинках; освітлення - біля 259 під’їздів.

Кількість відремонтованих ліфтів 2016 рік 2017 рік 142 171

КП «Міськсвітло» виконано поточний ремонт вуличного освітлення та зовнішніх електромереж на суму 9 млн. 500 тис. грн: проведено заміну/встановлення світильників виготовлених за LED-технологіям на суму 4 000,0 тис. гривень облаштовано 17 пішоходних переходів світлосигнальними комплексами проведений монтаж конструкцій святкової ілюмінації.

КП «Міськводоканал» відпущено води споживачам 12338,8 тис. м3, з них населенню – 8366,6 тис. м3. За кошти підприємства проведено капремонти: зовнішніх мереж водопостачання -1205,5 м.п. на суму 436,42 тис. грн., діючої ділянки каналізаційної мережі, самоплинного каналізаційного колектора. За кошти міського бюджету виконані роботи з капітального ремонту мереж водопостачання на 3 млн. 118,2 тис. грн.Для подальшого використання виконано геофізичне дослідження 9-ти артезіанських свердловин. Виконана реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічногоколектора Д-600-1000 мм, який проходить по вул. Пушкіна, Садова, Засумська та Ярослава Мудрого до КНС-2 від вул. Степана Бандери до вул. Лугової.

КП «Зеленбуд» СМР обслуговує 45 об’єктів благоустрою загальною площею 112,13 га, в т.ч.: газони – 103,1 га, доріжки – 7,43 га, квітники 1,6 га. Було висаджено однолітніх квітів 190 тис.шт, багаторічних – 6 тисяч, понад 2,2 тисячі троянд; 546 дерев, 2276 шт. кущів. Посаджено 546 дерев, 2276 кущів. Створені нові тематичні квітково-декоративні композиції по вулиці Горького - «Жар-птиця». У сквері Покровський «Я люблю Суми», а районі РАЦСу кований виріб «Весільний букет».

Капітальне будівництво, дорожнє господарство

Розпочато реконструкцію:

• молодіжного центру «Романтика»;

• стадіону «Авангард»;

• Театральної площі;

• теплиць КП «Зелене будівництво»;

• спортивних майданчиків для міні-футболу, бадмінтону в парку«Казка»;

• волейбольного майданчика в парку ім. І. М. Кожедуба;

• спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття КУ «Сумська СШ №9»;

• реконструкція – термомодернізація: ЗОШ №24;ССШ № 25;НВК ДНЗ №16;

• будівництво скверу по вул. Декабристів, 80 на території ЗОШ №25.

Продовжувалися роботи на об’єктах:

• будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції;

• будівництво доріг та ліній освітлення 12 МР;

• будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга);

• будівництво каналізації по вул. Молодіжна;

• реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. І.Сірка до камери № 31 по вул. Криничній;

• реконструкція будівлі ССШ № 29 по вул. Заливній, 25;

• реконструкція грального поля по вул. Люблінська;

• реконструкція дороги по вул. Ковпака.

• будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції;

КП «Шляхрембуд» надано послуг з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на 30,7 млн. гривень. Виконано робіт з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на загальну суму 49,7 млн. гривень.

Культурно-мистецьке життя

524 юних талантів взяли участь у всеукраїнських конкурсах та фестивалях - 387 – посіли призові місця, результативність 73,8% (на 30,5% більше 2016 р.).

63 учні шкіл естетичного виховання взяли участь у 10 престижних конкурсах у Тбілісі, Києві, Запоріжжі, Каневі, Валки, Шостка. Результат - чотири перших, шість – других та два – третіх місця.

Міжнародні фестивалі «Органум», «Бахфест», «Булат», «Сурми України»

Нові проекти: «Джазова майстерня»; «Культурний острів», «Простір покордоння». «Гетто. Театр на грані життя та смерті».

Молодіжна політика та спорт

Комунальний транспорт

Основні показники роботи міського транспорту:

Показники 2016 факт 2017 план 2017 (факт) 2017 факт/2017 план, % 2017/ 2016% Кількість автобусів, що працюють в звичайному режимі 339 331 331 100 97,6 Кількість тролейбусів на лінії 37 39 38 97,4 102,7 Кількість пасажирів, перевезених міським електротранспортом 19808,6,1 25089,2 20954,6 83,5 105,8 Кількість автобусів, на лінії 11,7 15,8 14,9 94,3 127,4 Кількість пасажирів, перевезених ком. автотранспортом 3483,3 5302,82 5189,0 97,9 149,0

Придбано:

• 4 тролейбуси - 17 460, 0 тис. грн.; • 5 автобусів середньої місткості - 9866,5 тис. грн.; • 4 автобуси великої місткості (з низьким рівнем підлоги) - 15400,0 тис. грн.; • відшкодування з міського бюджету різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами становить 9036,2 тис. грн.; • проведено капремонт 2-х тролейбусів - 1259,9 тис. грн.; • надання безкоштовних транспортних послуг пільговим категоріям громадян - 40168,4 тис. грн. у т.ч.: - електротранспорт - 28979,8 тис. грн.; - автотранспорт - 11188,6 тис. грн.; • розроблені та введені в дію 3 автобусних маршрути (58А «Баси-Тополянська», 64 «Добровільна –Добровільна» (через Центральну міську лікарню), 65 «Героїв Крут – Автовокзал»); • додатково визначено 22 зупинки міського пасажирського транспорту.

Закупівлі за бюджетні кошти

Розпорядниками бюджетних коштів Сумської міської ради здійснено в системі ProZorro 3803 закупівлі на суму 2,06 млрд. грн. Економія склала 90,19 млн. грн. (У 2016 році - 984 закупівлі на 607,85 млн. грн. Економія склала 11,45 млн. грн).

Проведено вчетверо більше процедур, економія бюджетних коштів збільшилась у 8 разів .Із загальної кількості проведених у 2017 році розпорядниками закупівель, завершені закупівлі склали 3460, що становить 90,9%.

Соціальний захист

86% сімей міста охоплені системою соціального захисту. 18% сімей міста (пільгові категорії) перераховано 317,5 млн. грн. допомоги. 1 802 внутрішньо переміщені отримали щомісячну адресну допомогу на житлово-комунальні послуги на 16 586,7 тис. грн.

Призначено житлові субсидії майже по 100 000 документах. Кількість звернень зменшилась на 37% . Станом на 01.01.2018 року 75 061 сім’я отримує субсидії, що на 5 тисяч більше ніж в 2016 році. Із 115 тисяч домогосподарств субсидії отримують 65 %.

Освіта і наука

Відновлено роботу групи у ДНЗ (центр розвитку дитини) № 13 «Купава», відкрито 3 дошкільні групи у новоствореному НВК № 16, додаткову групу в ЗДО № 22 «Джерельце». У грудні 2017 року здано в експлуатацію другий блок ЗДО № 38 «Яблунька» і додатково відкрито 2 групи раннього віку і 2 дошкільні групи. Всього за рік додатково створено 180 місць. Це дало змогу розвантажити дошкільні заклади і задовільними потребу в отриманні дошкільної освіти маленьких мешканців міста. Вперше у ДНЗ № 12 «Олімпійський» запрацювала група компенсуючого типу для дітей із затримкою психічного розвитку.

За підсумками ЗНО 52 випускники одинадцятого класу отримали медалі (31 – золоту, 21 – срібну). Переможцями ІІІ етапу всеукраїнських олімпіад стали 98 школярів міста, що становить 89,1%.

Заклади освіти забезпечено комп’ютерною технікою на суму 1869,6 тис. грн., із них: кошти міського бюджету склали 945,2 тис. грн., інші кошти – 924,4 тис. грн. Придбано сучасного навчального обладнання з природничо-математичних та технологічних дисциплін для закладів загальної середньої освіти на суму 265,7 тис. грн. Різними видами харчування у школах міста Суми охоплено 21205 учнів- 81%.

З міського бюджету на відпочинок та оздоровлення дітей використано 5373251 грн., що на 3263271 грн. більше, ніж у 2016 році.

У 2017-2018 навчальному році за інклюзивною формою навчається 29 учнів, відкрито 14 класів у 4 закладах.

Чотири позашкільні установи надають освітні послуги для 10710 вихованців. Працює 562 гурток; охоплено 41% школярів.

7 державних професійно-технічних навчальних закладів фінансувалися з місцевого бюджету: 79 млн. 800 тис. гривень.

Надання адміністративних послуг

Надано 451135 адміністративних послуг, в тому числі документів дозвільного характеру – 47772, надано 872620 консультацій.

Прийом у ЦНАПі здійснюється за допомогою електронної черги, є вільний доступ до зони WI-FI. В приміщенні ЦНАП встановлений інформаційний термінал. Відділом дозвільних процедур надаються 112 адміністративних послуг.

Прийнято 17500 заяв, видано більше 18000 документів дозвільного характеру в порівнянні з 2016 роком кількість прийнятих та виданих документів зросла на 5%.

Діє громадський пост, який проводить моніторинг роботи управління та надає пропозиції щодо покращення якості надання адміністративних послуг.

З 1 серпня 2017 триває виготовлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм.

На 01.01.2018 року прийнято документи на закордонні паспорти від 3791особи та паспорти громадянина України від 1009 осіб; надано більше 6000 консультацій. Від послуги з видачі біометричних паспортів до міського бюджету надійшло більше 3,5 млн. грн.

До міського бюджету надійшли кошти за надання адміністративних послуг:

• адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 671 284,41 грн.;

• адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 1 056 019,20 грн.;

• плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців– 48 960,00 грн.;

• плата за надання інших адміністративних послуг – 15 358 457, 71 грн.

Охорона здоров’я

Придбано обладнання на суму 46 815,3 тис. грн. (у 2016 році – 19 450,4 тис. грн.):

контактний лазерний літотріптер 1893,5 тис грн.;

мамограф 2996,8 тис грн.;

колоноскоп з відеосистемою1295,0 тис. грн.;

цифровий рентгенапарат з цифровими детекторами 5500 тис. грн.;

система рентгенодіагностична С-подібна – 2985,0 тис. грн..:

дуоденоскоп – 1036,1 тис. грн.;

відеобронхоскоп – 943,8 тис. грн..

ендоскопічний набір – 1793,8 тис. грн..;

апарат для штучної вентиляції легенів – 2 од. -1199,0 тис. грн..

апарат для радіотерапії – 1491,2 тис. грн..

апарат УЗД 2985,0 тис. грн.

Проведено капітальні ремонти на загальну суму 13 123,2 тис. грн. (у 2016 році – 11 541,2 тис. грн.).

Проліковано в стаціонарах 720 ветеранів на суму 2624,9 тис. грн.

Відпущено лікарських засобів на пільгових умовах на 21 254,7 тис. грн.

У порівнянні з 2016 роком видатки збільшились на 33,4 %.

Впроваджена електронна система запису до лікаря у КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди».

На базі КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1» та КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5» відкриті протитуберкульозні кабінети.

Відкрито жіночу консультацію № 3 по вул. Парковій, 1.

Завдяки придбаному обладнанню та майстерності лікарів у хірургічному відділенні №1 КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5» виконуються операції найвищої категорії складності на підшлунковій залозі.

Впроваджено методику пресотерапії в КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1».

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