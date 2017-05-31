Хто змушує дітей плакати? Хто змушує дітей плакати?

Бути батькам – велике щастя та Божий подарунок. Діти дарують радість, розфарбовують наше життя у яскраві кольори. Проте, справжніми батьками стають далеко не всі. Іноді доля позбавляє дитину щастя бачити тата і маму разом, бо хтось з батьків шукає кращої долі і залишає сім’ю…

Дорогі татусі і мами, не позбавляйте свою дитину можливостей, які є в інших дітлахів. Сплачені вчасно аліменти, не замінять батьківської любові, але забезпечать Ваших діток належними умовами для всебічного розкриття їх здібностей та повноцінного життя.

Зарічний відділ державної виконавчої служби міста Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області нагадує, що стаття 182 Сімейного кодексу України захищає права дитини і зобов’язує батьків сплачувати аліменти не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Будьте справжніми відповідальними батьками і щасливі оченята вам обов’язково віддячать ніжними обіймами.