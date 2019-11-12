На Сумщині чоловіка заарештували на 2 місяці через борги Мешканець Тростянця продемонстрував стійкість характеру не з кращого боку. Чоловік переконав себе, що утримання дитини – це справа, яка його зовсім не стосується, тому витрачати час на пошук роботи та щоденну працю заради добробуту чада він не збирався.

Фахівці юстиції Сумщини тривалий час намагалися переконати батька у хибності обраної життєвої позиції. Арсенал заходів був застосований досить різноманітний: профілактичні бесіди, обмеження прав, арешт коштів й майна та зрештою присуджені 120 годин суспільно корисних робіт. Проте, категорична відмова тростянчанина від праці на користь громади не залишила правникам вибору, тому було відкрито кримінальне провадження.

За довготривале байдуже ставлення до дитини, через борг у розмірі майже 100 тисяч гривень та за небажання виправляти свої помилки суд присудив громадянину 2 місяці арешту.