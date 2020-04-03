Чиновника з Шостки засудили за підробку документів? В цій публікації мова піде про одного з керівників комунального підприємства Шосткинської міської ради та про об`єкт «будівництво притулку для безпритульних тварин».

У вироку Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 12 березня 2020 року зазначено: «… маючи злочинний умисел на складання завідомо підробленого офіційного документу, з метою його подальшого використання, усвідомлюючи, що роботи по будівництву притулку для безпритульних тварин в м. Шостка Сумської області за договором № 1.11 від 11.11.2016 виконані частково, … було внесено неправдиві відомості про виконання в повному обсязі робіт «будівництво притулку для безпритульних тварин в м. Шостка».

Суд першої інстанції визнав цього керівника винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 та ст. 366-1 КК України та остаточно призначив йому покарання у виді штрафу у розмірі 3400 грн. Але вирок суду першої інстанції ще не набрав законної сили, тому згідно ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Більш детально про це можна дізнатися в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88317769

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