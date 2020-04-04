Хто більший авторитет для освітян: Кабінет Міністрів чи Вікторія Гробова? З таким запитанням звернувся до очільниці освіти Сумщини Вікторії Гробової.

Передувала цьому селекторна нарада керівників закладів освіти Сумської області, на якій пані Вікторія повідомила, що працівники, які досягли 60-річного віку, можуть працювати під час карантину, але заклади освіти, де вони працюють, повинні забезпечити їх довідками, які необхідно надавати на вимогу поліцейським відповідно до Постанови Кабміну щодо заборони перебування на вулиці особам старше 60-ти років.

Нагадаю, що в постанові Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 № 255 зазначено, що особами, які потребують самоізоляції, є особи, які досягли 60-річного віку. На моє запитання з приводу власного трактування зазначеної постанови Кабміну, Вікторія ГРОБОВА повідомила: «Якщо людина бажає, то може ходити... Постанову Кабміну вона може, е-е-е, вона повинна виконувати. Керівник закладу освіти повинен виконувати постанову... Обов’язково».

Оскільки Вікторія ГРОБОВА зненацька перервала розмову зі мною, я так і не зміг дізнатися, яким чином працівники освіти, яким більше 60-ти років, можуть за бажанням (як усно радить чиновниця) одночасно ходити на роботу і сидіти вдома на самоізоляції, виконуючи постанову Кабміну? Хто буде відповідати у разі, якщо 60-річного і старше працівника освіти звинуватять у порушенні постанови Кабміну?

Зазначаю, що відповідно до ст.19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Шановні громадяни! Що ви скажете з цього приводу? Надайте свої коментарі, які будуть важливі суспільству. Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов'язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов'язки.

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