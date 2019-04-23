Китайцы построят в Украине завод по переработке картофеля Китайцы готовы инвестировать в производство украинского крахмала, сообщается на сайте Минагрополитики.

Как считают чиновники, выиграют от этого обе стороны. Китайцы заявляют, что им этот продукт действительно нужен, а у нас он качественный и удовлетворяет все требования их рынка.

Украина же выиграет не только на торговле непосредственно, но и на том, что вынуждена будет диверсифицировать производство за счет выращивания разных сортов картошки. В том числе – и для переработки на крахмал, осваивая при этом новые рынки сбыта.

Инвестиции, как заявляют в министерстве, касаются прежде всего строительства на территории Украины производственных предприятий. К тому же, в некоторых случаях, с нуля. Как сообщил замминистра агрополитики Виктор Шеремета во время встречи с китайскими инвесторами, до 2000 года в нашей стране работали 17 профильных предприятий по производству крахмала, из которых до наших дней дожили лишь четыре.

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В результате полностью обеспечить внутренний рынок продукцией не удается, а успех экспорта весьма переменчив. И это при том, что с самой картошкой, как говорит Шеремета, в Украине проблем нет, ведь сейчас по ее производству мы занимаем четвертое место в мире с ежегодным показателем в 20 млн тонн.

«Строительство новых заводов и расширение мощностей работающих заводов по производству картофельного крахмала будет способствовать созданию новых рабочих мест, повышению социально-экономического уровня жизни населения и развитию сельских территорий», – добавил заместитель министра.

expert.in.ua