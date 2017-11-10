Эксперт из США: Миссия Курта Волкера по Донбассу невыполнима Санкции против России нужно увеличивать до того момента, пока цена российской агрессии против Украины не увеличится настолько, что Путин сам уйдет с Донбасса.

Цель Суркова - вести переговоры с Волкером, которые не приведут к результату. Фото: Фонд Open Ukraine

В начале ноября состоится третья встреча спецпредставителя Госдепа Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова. Повестка дня переговоров, как и двух предыдущих встреч, не разглашается. Но наверняка они обсудят выполнение Россией безопасностных пунктов Минских соглашений, гуманитарные вопросы и обмен пленными, а также возможность разворачивания на Донбассе миротворческого контингента ООН.

Кажется, что и США, и Европа, и Украина просто вцепились в идею миротворцев на Донбассе. Хотя условия Владимира Путина, на которых он готов обсуждать миссию "голубых касок", для Украины просто неприемлемы. Во-первых, Москва требует от Киева амнистии для боевиков. Во-вторых, выборов на оккупированном Донбассе, и, в-третьих, присутствия россиян в миротворческой миссии. И ждать, что Путин пойдет на уступки как раз накануне своих президентских выборов, по меньшей мере, глупо.

А вот США могли бы помочь Украине на четвертый год войны летальным оружием, что, по мнению американских экспертов, очень поддерживает Госдеп и Пентагон. Но, как недавно написала Washington Post, Администрация Трампа поставила на паузу вопрос предоставления Украине летального оружия, продолжая политику Администрации Обамы. Правда, позитивные новости для Украины все же есть. На прошлой неделе Госдеп, хотя и с опозданием почти на месяц, подготовил список компаний и лиц, связанных с российской оборонкой и разведкой, с которыми американским и иностранным компаниям могут запретить сотрудничество. Сейчас документ находится на рассмотрении Конгресса, и если санкции введут, они могут серьезно ударить по финансированию российской государственной программы вооружения на 2011-2020 гг.

Но гарантий, что новые санкции введут быстро, нет. Ведь в самих Штатах набирает обороты скандал с вмешательством России в президентские выборы. Новые обвинения против экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и его бывшего делового партнера Рика Гейтса в сговоре против США с целью отмывания денег не имеют прямого отношения к делу о вмешательстве РФ в выборы. Но, по словам экспертов, со временем наверняка всплывут новые подробности связей Манафорта с русскими, и правоохранительным органам еще придется доказать, имело ли это какое-то влияние на самого Трампа.

По словам американского эксперта Дэвида Крамера, стоит все-таки дождаться официальных заявлений от правоохранительных органов, но на отношения США и Украины это вряд ли повлияет. А вот возможное ужесточение санкций против российской оборонки и разведки может серьезно увеличить цену агрессии Кремля против Украины. По словам Крамера, он долгое время работал с Волкером в Институте Маккейна, они близкие друзья.

На презентации книги Крамера "Возвращение к сдерживанию: борьба с режимом Путина" в Киеве благодаря Фонду Open Ukraine сайту "Сегодня" удалось записать интервью с ним. По мнению Крамера, Волкер не будет заключать никакие сделки с Россией за спиной Украины, но ему вряд ли удастся убедить Суркова или Путина уйти с Донбасса.

- С опозданием почти на месяц Госдеп все-таки подготовил список компаний и лиц, связанных с российской оборонкой и разведкой, с которыми американским и иностранным компаниям могут запретить сотрудничество.

- Сейчас Администрация Трампа начинает имплементировать закон, принятый Конгрессом, и это дополнительное давление на Россию. Как вы сказали, Госдеп пропустил дедлайн, отведенный законом (список должны были подготовить до 1 октября – Авт.). Но то, что Госдеп и Минфин подготовили этот список, уже позитивный знак. Это будет оказывать еще большее давление на режим Путина. Именно в этом и цель. Идея в том, чтобы увеличивать санкции до тех пор, пока Путин не изменит свое поведение. За последние два года он явно не менял свое поведение, потому что санкции никто не увеличивал, и Россия отказалась выполнить Минские соглашения даже в части прекращения огня. Так что шаг Госдепа это позитивный знак, Путин явно счастлив не будет. Я уверен, что он будет мстить в той или иной форме. Но это та цена, которую он должен заплатить.

- Могут ли эти санкции усилить позиции Волкера в переговорах с Сурковым?

- Это знак Москве, что нынешняя американская Администрация, которую заставил это сделать Конгресс, собирается усилить давление на Москву и увеличить санкции. И да это может усилить позиции Волкера. Но, в конечном счете, решение за Путиным и, откровенно говоря, я не знаю, имеет ли Сурков достаточно влияния на Путина в этом вопросе. Сурков является ответственным за многое, во многом, что произошло, обвиняют и его тоже. Но, в конце концов, Путин будет решать, захочет ли он уйти с Украины. И я не могу себе представить, чтобы до президентских выборов в России в марте он согласился на какое-либо решение. В Москве это расценят как слабость.

- Волкер встретился с Порошенко в минувшую пятницу в Киеве как раз накануне своей третьей встречи с Сурковым. Как думаете, о чем Волкер будет говорить с Сурковым?

- Я очень хорошо знаю Курта, он мной хороший друг. Он замечательный человек и подходит к позиции, которую занимает. Но я обеспокоен тем, что его задание безнадежно.

Проблемы, с которыми он сталкивается те же, с которыми сталкивалась и Виктория Нуланд. И Сурков не заинтересован в решении этого кризиса. Но более важно то, что Путин в этом не заинтересован. И он не уйдет из Украины, пока на него не окажут необходимого давления, поэтому дополнительные санкции так важны. Цель Путина – дестабилизировать Украину.

И Сурков его агент в продвижении этого процесса. Поэтому цель Суркова просто продолжать переговоры без какого-либо результата. Это процесс без конца. Поэтому даже если Курт очень одаренный человек, я боюсь, он не сможет ничего сделать. Миссия Курта Волкера по Донбассу невыполнима.

- Невыполнима, как по мне, еще и потому, что нельзя говорить с русскими о миротворческой миссии на Донбассе, зная условия. А их Путин озвучил на "Валдае": сначала амнистия боевикам, а потом какие-либо разговоры о миротворцах?

- Предложение Путина по миротворцам ООН несерьезное. Он хочет разделить Донбасс. Если бы вводились силы ООН, они должны получить доступ к украинско-российской границе, чтобы сдерживать Россию от переброски своих сил в Украину. Путин в этом не заинтересован, но его идея об амнистии также не пройдет. Путин отказывается уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Россия должна уйти с Украины. Это не сложное решение. И я думаю, Курт и правительство США понимают это, поэтому санкции будут не только сохраняться, но и усиливаться.

- В тоже время во время встречи с украинскими депутатами в пятницу Волкер заявил, что резолюция ООН по миротворцам на Донбассе будет готова к концу года. И Волкер ищет точки соприкосновения с Сурковым по этому вопросу. Зачем? Россия требует амнистии боевикам и хочет присутствовать в миротворческой миссии…

- Я по-прежнему скептически отношусь к тому, что предложение по миротворцам может куда-то привести. Я не виню Курта за использование любой возможности, но я считаю, что эта идея окажется неудачной, как и все предыдущие.

- До и после первой встречи с Сурковым Волкер раздавал интервью и комментарии направо и налево. Но после второй встречи в Белграде Волкер затих. Почему? Может из-за Кремля? В недавних интервью политологи Суркова прямо заявляли, что излишняя медиаактивность может только навредить.

- Это лучше у Курта спросить. Но я бы сказал, что его цель – убедить Украину в том, что США не собираются вести переговоры с Россией по Украине за спиной Украины. Он понимает, что речь идет о будущем Украины, ее суверенитете и территориальной целостности. Его заявления в незначительной степени могли повлиять на результаты вторых переговоров с Сурковым. Нуланд тоже несколько раз встречалась с Сурковым, но результата мы так и не увидели. Я ее не критикую. Это потому, что работа Суркова как раз и заключается в том, чтобы не достичь результата и не найти решение.

- А российские СМИ время от времени писали чуть ли не о дружеских отношениях Нуланд и Суркова…

- Да, писали, но я не думаю, что это правда. Я не могу представить, чтобы ей понравилось проводить с Сурковым больше времени, чем это нужно было делать.

- Как может измениться политика России по отношению к Украине после президентских выборов в марте?

- Возможно, Путин решит, что все, хватит, нужно искать решение. Но я не сильно уверен в том, что так будет. Думаю, мы не должны недооценивать его желания делать то, что он хочет сделать по дестабилизации Украины. Выборы будут определяющим фактором, но я не уверен, что после выборов что-то изменится и Путин захочет найти решение.

- Вы верите в какие-либо секретные сделки между США и Россией? К примеру, Госдеп с опозданием почти на месяц подготовил санкционный список, и нет гарантий, что санкции таки введут.

- Я больше беспокоился об этом сразу после выборов и весной, чем сейчас. Я думаю сейчас практически невозможно, чтобы Трамп подписал секретное соглашение с Путиным за счет Украины. Поэтому сейчас я об этом меньше волнуюсь, чем раньше. Но в течение первых недель января Администрация Трампа пыталась отменить санкции против России, поэтому и была соответствующая реакция Конгресса против этого (Конгресс принял закон, по которому без согласия Конгресса Администрация Трампа не может отменить санкции против России – Авт.).

- Повторюсь, что гарантий введения новых санкций нет. Не кажется ли вам, что США просто ждут, когда Путин сам уйдет с Донбасса.

- "Власти" Донбасса зависят от поддержки России. Поэтому если бы Россия ушла с Донбасса, это бы привело к краху тамошних "властей" и Украина смогла бы быстро восстановить контроль над этими территориями. Вот почему я не думаю, что это реалистичный сценарий.

- Я больше спрашивала об интересах США. Недавно мы были в Варшаве и общались с бывшим послом Польши в США. По ее словам, Украина в повестке дня Америки не в топе: на первом месте Северная Корея, на втором – Сирия, и только на третьем – Европа, включая Украину.

- Вообще-то третье место не худший вариант для нынешней Администрации. Я не думаю, что описанная повестка дня правильная. Я бы очень расстроился, если бы это оказалось правдой. Но назначение Курта было явно позитивным развитием ситуации. У нас есть Уесс Митчелл в качестве помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии вместо Виктории Нуланд. Он потрясающий парень. И так медленно, но появляются подходящие люди. Фиона Хилл из Совета нацбезопасности потрясающий человек. И посмотрите на комментарии Мэттиса, Тиллерсона, Хейли, Помпео и Пенса.

- Да, почти все они, за малым исключением, поддерживают предоставление Украине летального оружия. Но Washington Post на днях написала, что это решение Администрация Трампа поставила на паузу, продолжая, таким образом, политику Администрации Обамы…

- Я видел эту статью, и я не удивлен, что решение еще не принято. Кажется, Пентагон и Госдеп поддерживают поставки таких вооружений, но мы не знаем, дошли ли их рекомендации до президентской Администрации.

Источник: segodnya.ua