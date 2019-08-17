Анекдоты недели - 214

Валенок - это не только тип обуви, но и тип характера.
***
"Ну ты и жирная!" - сказал задумчиво муж, глядя на муху.
Но чугунную сковородку, летящую ему в голову, остановить уже никто не мог.
***
- Это доставка овощей?
- Да
- Отвезите меня, пожалуйста, на работу!
***
Чувство такта и умение пропустить вперёд, делает сыр в мышеловке абсолютно бесплатным
***
- Вы такой умный, неординарный!
- Cпасибо, я тронут.
- Это мы тоже заметили.
***
- Но ведь между нами есть что-то, правда?
- Да, милая. Это называется пропасть...
***
Детей на зиму одевать надо, но я подсчитала: дешевле их в Таиланд на 3 месяца отправить.
***
Муж, придя с работы, спрашивает у жены:
- Ну как дела, моя сладкая?
Она - ему:
- Все хорошо, дорогой! Борщ сварила, котлеток нажарила! Окошки протерла, детские вещи все перестирала! Вот сижу носочки вяжу! Завтра, если снова забудешь заплатить за интернет, я тебя убью!!!
***
Все газеты завалены оккультными объявлениями типа "верну мужа". А объявлений "верну жену" нет. Интересно почему?
***
Все поняли, что свадьба была не по любви, когда Гриша отпустил голубя с запиской "Помогите!!!".
***
- Моего папу, когда он мыл посуду, засосало в сливное отверстие, и всплыл он только у соседки в ванне, прямо когда она мылась. Ну по крайней мере он так маме рассказывал...
***
Некрасиво судить о человеке только по перегару.
***
Вы не замечали, что, когда просыпаешься в туфлях, очень болит голова?
***
- А правда, что ты похитил свою невесту?
- Конечно.
- И тебе кто-нибудь помогал?
- А то! Ее родители!
***
- Алло! Я по объявлению. Это вы нового бухгалтера ищете?
- Да! И старого тоже!
Получил СМС, что я выиграл 100 тысяч гривен. Переслал её банку в счёт погашения кредита....
Поцеловал Иван-царевич лягушку, и превратилась она в доброго молодца.
"Самец", - догадался Иван....
- Софочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса не могу понять, в чем ты...
Самая вредная работа у политиков: столько вреда не приносит никто....
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Биатлонисты отстрелялись на отлично....