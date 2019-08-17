Анекдоты недели - 214 Сорвала огурчики. Сорвала помидорчики. Сорвала спину. Сорвала мужнино сочувствие. Сорвала на нем же злость. Взорвать, что ли, этот огород?

Валенок - это не только тип обуви, но и тип характера.

***

"Ну ты и жирная!" - сказал задумчиво муж, глядя на муху.

Но чугунную сковородку, летящую ему в голову, остановить уже никто не мог.

***

- Это доставка овощей?

- Да

- Отвезите меня, пожалуйста, на работу!

***

Чувство такта и умение пропустить вперёд, делает сыр в мышеловке абсолютно бесплатным

***

- Вы такой умный, неординарный!

- Cпасибо, я тронут.

- Это мы тоже заметили.

***

- Но ведь между нами есть что-то, правда?

- Да, милая. Это называется пропасть...

***

Детей на зиму одевать надо, но я подсчитала: дешевле их в Таиланд на 3 месяца отправить.

***

Муж, придя с работы, спрашивает у жены:

- Ну как дела, моя сладкая?

Она - ему:

- Все хорошо, дорогой! Борщ сварила, котлеток нажарила! Окошки протерла, детские вещи все перестирала! Вот сижу носочки вяжу! Завтра, если снова забудешь заплатить за интернет, я тебя убью!!!

***

Все газеты завалены оккультными объявлениями типа "верну мужа". А объявлений "верну жену" нет. Интересно почему?

***

Все поняли, что свадьба была не по любви, когда Гриша отпустил голубя с запиской "Помогите!!!".

***

- Моего папу, когда он мыл посуду, засосало в сливное отверстие, и всплыл он только у соседки в ванне, прямо когда она мылась. Ну по крайней мере он так маме рассказывал...

***

Некрасиво судить о человеке только по перегару.

***

Вы не замечали, что, когда просыпаешься в туфлях, очень болит голова?

***

- А правда, что ты похитил свою невесту?

- Конечно.

- И тебе кто-нибудь помогал?

- А то! Ее родители!

***

- Алло! Я по объявлению. Это вы нового бухгалтера ищете?

- Да! И старого тоже!