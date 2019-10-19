Анекдоты недели - 223

Народное средство. Если вы обнаружили у себя симптомы гриппа, выпейте 200 грамм водки с перцем. Если не обнаружили - выпейте всё равно. Жене скажите, что для профилактики.
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Жила-была одна девушка. Она была добрая, умная, красивая, хорошо училась и много зарабатывала. И в личной жизни она была счастлива. Вот такая сказочка.
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Стараюсь не вступать в дискуссию с некрасивыми людьми, ведь в случае мордобоя им терять нечего.
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Квaшенaя кaпустa - закуска №1: и подaть не стыдно, и сожрут - не жaлко.
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- Ты чего такой грустный?
- Да вот пошли с мужиками на кабана охотиться. Кабан не пришел. Ну мы и напились, как свиньи. И тут пришел кабан...
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Песец - это не только пушистый зверёк, но и печальный итог всех приключений.
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Врач - пациенту:
- И как это вас угораздило аж в трех местах челюсть сломать?
- Да я на экскаваторе работаю. В пятницу вечером смотрю - люк канализации не закрыт. Ну, думаю, за выходные точно какой-нибудь пацан свалится! Взял да прикрыл его ковшом. В понедельник прихожу, завелся, ковш поднимаю - а оттуда три сантехника!
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Ученые установили, что главная причина долголетия - неправильное свидетельство о рождении…
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"Глаза боятся, руки делают" - любимая фраза личного массажиста Валуева.
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- А что тебе на день рождения подарил Игорь?
- Книжку про жизнь при Иване Грозном, про страшные пытки и казни...
- Он что, увлекается историей?
- Да нет, просто я ему штуку баксов должен!
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- Научите меня галстук завязывать, пожалуйста! А то я уже пять мужиков задушила…
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Звоню подруге, спрашиваю, как прошли выходные.
После долгой паузы:
- Как - прошли?!
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Говорят, что морковь хороша для глаз. Но любой уважающий себя снеговик вам скажет, что морковь хороша для носа, а для глаз лучше уголь.
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Вообще, работать - это здорово. Нравится работать. Даже замуж не хочется. Сейчас вот вытру слезы и с утра на работу пойду.
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- Мне нравилась моя прежняя работа, но жена сказала, что нельзя всю жизнь работать водителем дивана.
С одной стороны, в гости без бутылки неприлично приходить. А с другой стороны, если у тебя есть бутылка - зачем...
- А я вот своему мужу дважды не повторяю, один раз сказала - и все!.. Иду делать сама......
Доктор предложил мне пропить железо.
Теперь у меня нет машины и гаража....
Рабинович держит на руках новорожденного сына и говорит: "Изя, шо ты плачешь? Ты должен понять - обратной дороги нет!"...
Господи, помоги мне сделать с ребенком уроки и остаться при этом любящей мамочкой, культурной женщиной и адекватной соседкой....