Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:44129

Анекдоты недели - 223

Учителя труда никогда бы не спалили, что он пьет на работе, если бы однажды он не пришел трезвый.

Народное средство. Если вы обнаружили у себя симптомы гриппа, выпейте 200 грамм водки с перцем. Если не обнаружили - выпейте всё равно. Жене скажите, что для профилактики.

***

Жила-была одна девушка. Она была добрая, умная, красивая, хорошо училась и много зарабатывала. И в личной жизни она была счастлива. Вот такая сказочка.

***

Стараюсь не вступать в дискуссию с некрасивыми людьми, ведь в случае мордобоя им терять нечего.

***

Квaшенaя кaпустa - закуска №1: и подaть не стыдно, и сожрут - не жaлко.

***

- Ты чего такой грустный?
- Да вот пошли с мужиками на кабана охотиться. Кабан не пришел. Ну мы и напились, как свиньи. И тут пришел кабан...

***

Песец - это не только пушистый зверёк, но и печальный итог всех приключений.

***

Врач - пациенту:

- И как это вас угораздило аж в трех местах челюсть сломать?

- Да я на экскаваторе работаю. В пятницу вечером смотрю - люк канализации не закрыт. Ну, думаю, за выходные точно какой-нибудь пацан свалится! Взял да прикрыл его ковшом. В понедельник прихожу, завелся, ковш поднимаю - а оттуда три сантехника!

***

Ученые установили, что главная причина  долголетия - неправильное свидетельство о рождении…

***

"Глаза боятся, руки делают" - любимая фраза личного массажиста Валуева.

***

- А что тебе на день рождения подарил Игорь?

- Книжку про жизнь при Иване Грозном, про страшные пытки и казни...

- Он что, увлекается историей?

- Да нет, просто я ему штуку баксов должен!

***

- Научите меня галстук завязывать, пожалуйста! А то я уже пять мужиков задушила…

***

Звоню подруге, спрашиваю, как прошли выходные.

После долгой паузы:

- Как - прошли?!

***

Говорят, что морковь хороша для глаз. Но любой уважающий себя снеговик вам скажет, что морковь хороша для носа, а для глаз лучше уголь.

***

Вообще, работать - это здорово. Нравится работать. Даже замуж не хочется. Сейчас вот вытру слезы и с утра на работу пойду.

***

- Мне нравилась моя прежняя работа, но жена сказала, что нельзя всю жизнь работать водителем дивана.

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