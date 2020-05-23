Анекдоты недели - 253

Ты в пятницу вечером во сколько освободишься?
- В пятницу вечером я освобожусь в понедельник утром.
***
Доброе утро, любимая!
- Какое оно доброе? Меня всю ночь комары кусали!
- Хм-м-м... А меня почему-то не трогали.
- А что им тебя трогать, когда рядом такая вкуснятина лежит...
***
Чем отличается фальшивая любовь от настоящей?
Фальшивая: Мне нравятся снежинки на твоих волосах!
Настоящая: Дура, где шапка?!
***
А я свою жену называю Томагавк.
- Она у тебя что, из индейцев?
- Да нет, русская.
Ее Томой зовут, только злющая она у меня, как собака.
***
Рабинович умер. В своем завещании он распорядился выделить 40 тысяч долларов на хорошие похороны. После окончания похорон его вдова Сара подошла к своей старой и лучшей подруге Розе и обняв ее сказала:
— Я уверена, что Изя был бы доволен! Hо сколько это все стоило на самом деле?
— Сорок тысяч долларов.
— Все было прекрасно, но $40000?!
— Похороны $6,500, я пожертвовала $500 синагоге, спиртные напитки, закуска, еще $500, а остальные пошли на мемориальный камень.
— $32,500 за мемориальный камень?! Какого же он будет размера?
— Два карата.
***
Эх, Вадик... Вернуть бы нашу первую встречу. Я бы не пришла!..
***
- Как у вас дела обстоят с Ехсеl?
- Эксель мне великоват, я Эски ношу.
***
Вы никогда не заработаете больших денег, если думаете, что их зарабатывают.
***
Они жили долго и счастливо, но так и не познакомились.
***
Не стала Галя ждать утра, позавтракала на ночь.
***
Если потерялись в лесу,
не паникуйте, ищите мох: зелёный цвет успокаивает.
***
В конце года просто обязаны прилететь инопланетяне.
У этого экшена должен быть феерический финал.
***
Британские учёные доказали, что земля не круглая, а чёрная, и ещё скрипит на зубах.
Это первый год, когда не поехал на море из-за коронавируса, до этого не ездил из-за денег....
Погода налаживается: дождь становится значительно теплее....
Период карантина в стране дал новую тему для шуток. По-новому зазвучали старые поговорки....
Хотела за лето сбросить пять килограммов! В общем, осталось еще семь.......
Вчера такое чувство было, как будто влюбился, а потом поел, и вроде отпустило....