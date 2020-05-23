Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12322

Анекдоты недели - 253

Интересно, если поставить памятник голубю, это их хоть как-то остановит?

Ты в пятницу вечером во сколько освободишься?
- В пятницу вечером я освобожусь в понедельник утром.

***

Доброе утро, любимая!
- Какое оно доброе? Меня всю ночь комары кусали!
- Хм-м-м... А меня почему-то не трогали.
- А что им тебя трогать, когда рядом такая вкуснятина лежит...

***

Чем отличается фальшивая любовь от настоящей?

Фальшивая: Мне нравятся снежинки на твоих волосах!
Настоящая: Дура, где шапка?!

***

А я свою жену называю Томагавк.

- Она у тебя что, из индейцев?

- Да нет, русская.

Ее Томой зовут, только злющая она у меня, как собака.

***

Рабинович умер. В своем завещании он распорядился выделить 40 тысяч долларов на хорошие похороны. После окончания похорон его вдова Сара подошла к своей старой и лучшей подруге Розе и обняв ее сказала: 
— Я уверена, что Изя был бы доволен! Hо сколько это все стоило на самом деле? 
— Сорок тысяч долларов.
— Все было прекрасно, но $40000?! 
— Похороны $6,500, я пожертвовала $500 синагоге, спиртные напитки, закуска, еще $500, а остальные пошли на мемориальный камень. 
— $32,500 за мемориальный камень?! Какого же он будет размера? 
— Два карата.

***

Эх, Вадик... Вернуть бы нашу первую встречу. Я бы не пришла!..

***

- Как у вас дела обстоят с Ехсеl?
- Эксель мне великоват, я Эски ношу.

***

Вы никогда не заработаете больших денег, если думаете, что их зарабатывают.

***

Они жили долго и счастливо, но так и не познакомились.

***

Не стала Галя ждать утра, позавтракала на ночь.

***

Если потерялись в лесу, 
не паникуйте, ищите мох: зелёный цвет успокаивает.

***

В конце года просто обязаны прилететь инопланетяне. 
У этого экшена должен быть феерический финал.

***

Британские учёные доказали, что земля не круглая, а чёрная, и ещё скрипит на зубах.

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