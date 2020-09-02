Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12100

Анекдоты недели - 265

Через двадцать лет психоаналитики будут объяснять пациенту, что его проблемы в том, что его недолайкали в детстве.

- Танька, не ешь ягоды: они волчьи!
- Та и хрен с ними, они себе ещё найдут!.

***

Пиво выходит из организма быстрее, чем кофе или молоко, потому что ему цвет менять не надо. А некоторые сорта отечественного пива быстрее, чем, скажем, чешского, датского или немецкого, потому что им и вкус менять не надо.

***

Если вы не можете заснуть, включите рингтон будильника. Мозг подумает, что уже пора на работу, и сразу захочет спать.

***

Каждая девушка мечтает, чтобы мужчина взял её на руки, бросил на кровать и убрал весь дом, пока она спит.

***

Ну, а где мне ещё знакомиться?
Я, кроме интернета, нигде не бываю.

***

Ты, сосед за стенкой, много не ворчи: для тебя играет мой рояль в ночи.

***

Если вы краснеете, но не врёте, то вы - гипертоник, если врёте, но не краснеете, то – политик.

***

Объявление
Пожилая женщина, мать троих программистов, просит кого-нибудь не психованного научить её интернету.

***

Воспринимаю всё близко к сердцу, а страдает печень.

***

Кто ищет, тот всегда займёт.

***

Не бойтесь умных женщин: когда приходит любовь, мозги у них отключаются.

***

Хорошо, когда наше нежелание совпадает с нашей невозможностью.

***

Хорошие выходные - это обычный день в детском саду: дневной сон, немного мультиков, вкусненького покушать и ничего не решать

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