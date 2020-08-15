Анекдоты недели - 268

Если коллеги чувствуют запах носков, то они здоровы.
***
- Доктор, а хрен обладает лечебными свойствами?
- Да, если будете его ложить на всё подряд, то вам станет заметно легче.
***
Если переживёшь две волны пандемии в одной и той же одноразовой маске - ты бессмертный.
***
Скажите пожалуйста, имеет ли право нотариус, бить меня головой об стол, если я в пятый раз расписываюсь не в том месте?
***
Дорогой, до чего же ты у меня подозрительный! Это же паранойя - каждого мужика в шкафу считать моим любовником.
***
Когда женщина отдыхает, мужчине спокойно.
Если мужчина отдыхает - женщина нервничает.
***
Хоть на миг вернуть бы времена опять,
где свободно можно
кашлять и чихать.
***
Самая сложная вещь - это не разговаривать с бытовой техникой.
***
Ромашковый чай успокаивает нервы гораздо лучше, если плеснуть в него коньячку. Причём, чем больше стресс, тем меньше нужно ромашки.
***
С каждым днём сегодня становится лучше, чем завтра.
***
Угрожающая фраза
"Ты чё, нюх потерял" обрела новый смысл: теперь это заботливый вопрос о вашем здоровье.
***
Надоел тройной подбородок?
Отрасти бороду!
***
- Как я пойму, что это моя женщина?
- Ты захочешь её убить!
***
Быть обаятельным, остроумным и ловким - несложно. Сложности приходят утром.
***
Напившись, ясновидящая начала звонить своим будущим.
Раньше хотя бы два раза в месяц хотелось идти на работу. А потом ввели банковские карты....
Если вы слишком много работаете - заведите кота. Силой личного примера он научит вас истинным ценностям: отдыху, сну и созерцанию.... 1
Хотите похудеть на 14 килограмм за неделю? Это очень просто! Худейте на два килограмма в день....
Я часто думаю, что могло бы произойти, начни я день не с кофе, а с виски....
В больнице впервые потеряли электронную медицинскую карту. Мы глядим в будущее, не забывая о традициях....