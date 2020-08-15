Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1214

Анекдоты недели - 268

Женщина может бесконечно смотреть на три вещи. А потом - бац! И купить сразу семь.

Если коллеги чувствуют запах носков, то они здоровы.

***

- Доктор, а хрен обладает лечебными свойствами? 
- Да, если будете его ложить на всё подряд, то вам станет заметно легче.

***

Если переживёшь две волны пандемии в одной и той же одноразовой маске - ты бессмертный.

***

Скажите пожалуйста, имеет ли право нотариус, бить меня головой об стол, если я в пятый раз расписываюсь не в том месте?

***

Дорогой, до чего же ты у меня подозрительный! Это же паранойя - каждого мужика в шкафу считать моим любовником.

***

Когда женщина отдыхает, мужчине спокойно.
Если мужчина отдыхает - женщина нервничает.

***

Хоть на миг вернуть бы времена опять,
где свободно можно 
кашлять и чихать.

***

Самая сложная вещь - это не разговаривать с бытовой техникой.

***

Ромашковый чай успокаивает нервы гораздо лучше, если плеснуть в него коньячку. Причём, чем больше стресс, тем меньше нужно ромашки.

***

С каждым днём сегодня становится лучше, чем завтра.

***

Угрожающая фраза 
"Ты чё, нюх потерял" обрела новый смысл: теперь это заботливый вопрос о вашем здоровье.

***

Надоел тройной подбородок?
Отрасти бороду!

***

- Как я пойму, что это моя женщина?
- Ты захочешь её убить!

***

Быть обаятельным, остроумным и ловким - несложно. Сложности приходят утром.

***

Напившись,  ясновидящая начала звонить своим будущим.

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