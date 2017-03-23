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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1643

Сумская таможня отметила 25-летие

7 апреля в Сумах состоялось празднование 25-летия со дня создания Сумской таможни ГФС.

История зарождения современного таможенного дела на Сумщине берет свое начало с 1985 года. Именно тогда, чтобы контролировать грузы, которые направляла итальянская фирма «Даниели» для строительства завода утяжеленных и ведущих бурильных труб Сумского машиностроительного объединения имени Фрунзе, в Сумах был создан таможенный пост Киевской таможни

Его личный состав насчитывал всего пять человек. Главой поста был Вячеслав Демин.

В начале 1989 года завод был построен, однако пост не завершил свою деятельность. Основной его функцией стало декларирование грузов, которые направлялись в дальнее зарубежье.

25 июня 1991 года Верховная Рада УССР приняла Постановление о введении в действие Закона УССР «О таможенном деле в Украинской ССР». Уже в декабре этого же года вскоре после провозглашения независимости Украины был принят и первый Таможенный кодекс Украины. Начинает значительно расти количество субъектов ВЭД, пассажирских потоков, объемы грузовых перевозок.

С целью обеспечения эффективного функционирования таможенной системы и успешного выполнения поставленных задач, в числе первых, приказом Председателя Государственного таможенного комитета Украины от 8 апреля 1992 года № 73 «О создании таможенных учреждений» на базе Сумского таможенного поста была создана Сумская таможня со штатной численностью 50 единиц и ее таможенные посты в Шостке, Конотопе и Глухове.

С 1 января 1993 года началось декларирования товаров, вывезенных из Украины и ввозимых в нее из государств бывшего СССР. Это привело к значительному увеличению объемов работы. Были созданы Глуховская и Конотопская таможни, а также новые таможенные посты: «Ворожба», «Шебекино», «Юнаковка», «Великая Писаревка», «Краснополье».

Реорганизационные процессы продолжались. И в 2013 году территориальные органы Государственной таможенной службы Украины были реорганизованы путем присоединения в территориальные органы Министерства доходов и сборов Украины, а затем и в фискальной службы.

На сегодня штатная численность Сумской таможни ГФС равна 499 единиц.

Сегодня руководитель Сумской таможни ГФС Александр Гуцал объявил благодарность главному государственному инспектору отдела таможенно-тарифного регулирования и классификации товаров управления администрирования таможенных платежей Алексею Городничему и Олегу Верещагину, старшему государственному инспектору отдела таможенного оформления «Великая Писаревка» таможенного поста «Великая Писаревка». Именно с этих работников началась история Сумской таможни. Это люди, на плечах и силой воли которых закладывались основы отечественной таможенной системы, сделаны первые шаги на пути развития и признания международного авторитета украинской таможни.

- Определяя пройденный Сумской таможней путь, хочу искренне поблагодарить всех тех, кто закладывал основы таможенного дела в регионе; руководителям, которые в разные периоды возглавляли таможню, - говорит Александр Гуцал, начальник Сумской таможни ГФС. - Поблагодарить всех вас, уважаемые коллеги, за самоотверженный труд, инициативность и настойчивость в решении многих нестандартных вопросов оперативно-служебной деятельности, за вашу человечность и искренность.

Общество Таможня

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