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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:47201

В Конотопе высадили из поезда Лолиту Милявскую

Пограничники сняли Лолиту Милявскую с поезда «за посещение Керчи в 2015 году».

Об сообщает Главком со ссылкой на информацию, опубликованную певицей в сети Instagram, пишет Голос Конотопа.

Российскую исполнительницу украинского происхождения Лолиту Милявскую в 4 утра сняли с поезда в Конотопе за посещение Керчи в 2015 году.

«Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину», - говорит Лолита в видео. Также она отмечает, что ее сразу же пересадили в поезд Одесса - Москва. Так что долго гулять утренним Конотопом звезде эстрады не пришлось.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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