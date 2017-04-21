На Липоводолинщине в результате пожара пострадала женщина 3 мая в 14:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании летней кухни в с. Подставки Липоводолинского района.

О пожаре сообщила одна из жительниц дома, которая возвращалась с огорода и увидела охваченное пламенем помещение. На место происшествия были направлены местные пожарные команды сел Подставки и Синевка.

До прибытия пожарных другая жительница пыталась самостоятельно потушить пламя, в результате чего женщина 1975 года рождения получила ожоги и была госпитализирована в районную больницу.

На момент прибытия местных подразделений пожарной охраны огонь охватил всю летнюю кухню. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенный жилой дом. Поэтому было принято решение вызвать подмогу из районного центра.

В 14:47 пожар был локализован и не допущено переброска пламени на жилой дом, в 15:40 возгорание удалось ликвидировать. Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 2 автомобиля местных пожарных команд.

По предварительным выводам специалистов, вероятной причиной пожара могло быть неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов.