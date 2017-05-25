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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 16:241243

СБУ «провалила» дело о задержании начальства таможни Конотопа

Резонансное задержание начальника и замначальника таможенного поста «Конотоп» оказалось пшиком.

Напомним, 25 мая сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника таможенного поста «Конотоп» Сергея Жихаря и его зама Вадима Василенка. Как сообщал пресс-центр СБУ речь шла о взятке.

«Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили на взятке двух работников руководящего звена одного из постов Сумской таможни. Правоохранители установили, что злоумышленники систематически требовали деньги от пассажиров, которые пересекали границу, за беспрепятственную перевозку в ручной клади товаров сверх установленных ограничений. Оперативники СБ Украины задержали двух таможенников вне службы и изъяли у них более восьми тысяч долларов США в различных валютах. На рабочих местах должностных лиц сотрудники спецслужбы обнаружили «рабочие тетради», в которых злоумышленники вносили данные о полученных взятках. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия», - говорилось в сообщении.

В связи с этим задержанием был проведен ряд обысков на Сумской таможне, в том числе и у ее начальника Юрия Мищенко.

Как стало известно «Данкору» сегодня, за этими задержаниями ничего не последовало. А именно, по данным прокуратуры Сумской области, подозрение в рамках открытого уголовного производства никому не огласили. Более того, суд отказал в аресте изъятых во время задежания средств. По пока неподтвержденной информации, «решение вопроса» обошлось в 50 тыс. у.е.

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Право Вадим Василенок Взятка СБУ Сергей Жихарь Таможня
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