Анализ тендера на троллейбусы в Сумах: цена на уровне «потолка» и недопуск модели БКМ-321

Изначально в городской бюджет было заложено 20 млн. грн. на покупку 4 троллейбусов, однако, по словам директора КП «Электроавтотранс» Виталия Однорога, при такой цене была большая вероятность того, что тендер может не состояться.
Издание transport.sumy.ua проанализировало тендерную документацию. В сравнении с условиями прошлогоднего тендера, было увеличено с 22 до 29 минимальное количество мест для сидения.
Как и год назад, среди требований прописано наличие кондиционера в кабине водителя. При этом рекомендации по включению в требования кондиционера салона по прежнему оставлены без внимания.
Игнорируется и необходимость включения в требования наличия запаса автономного хода, что позволило бы избежать остановки движения троллейбусов в случае обрывов контактной сети, аварий и блокирования дорог.
В технических требованиях сохранено условие по наличию 100% низкого пола, за который активисты боролись в 2014-2015 годах. Помимо этого, в требованиях указано, что троллейбус должен быть выпущен не ранее 2018 года, что гарантирует получение троллейбусов не со склада.
Примечательно, что в условиях тендера прописан также и цвет кузова — комбинированный: красный и черный. Именно так окрашены полученные в конце прошлого года автобусы большой вместимости Богдан А701.
Прокомментировать то, какие модели троллейбусов могут пройти по данному тендеру, кто является его наиболее вероятным победителем, а также адекватность заложенный цены мы попросили эксперта интернет-портала AllTransUA Ивана Черныша:
- Какие троллейбусы проходят по данному тендеру?
- Основные кандидаты — Днипро Т203, Эталон Т121, Богдан Т701. Кроме того, техническим характеристикам отвечает и Электрон Т191, но в последнее время они не замечены среди участников тендеров.
- Какие троллейбусы отсечены и каким образом?
- Отсекаются троллейбусы, которые имеют менее 29 посадочных мест. Это БКМ-321, который имеет всего 26 посадочных мест (именно та модель, с которой ООО «СП «Яникс» выиграло прошлогодний тендер, — прим.).
- Кто наиболее вероятный победитель?
- Сложно предсказать, практика последних тендеров в регионах показывает, что ООО «Торговый дом «Литан» (поставщик троллейбусов «Днипро» — прим.) побеждает практически везде.
- Является ли заложенная цена 5,2 млн грн адекватной для троллейбуса в данной комплектации?
- В Славянске сейчас проходит тендер на одну машину, куда заявилась «тройка» — Литан, ЧАЗ (Черниговский автозавод, производитель троллейбусов модели Эталон Т121, — прим.) и Богдан. Ожидаемая стоимость там 5 млн грн.
С другой стороны, в прошлом году Днепр купил Днипро Т203 с кондиционерами за 5,6 млн грн, а Краматорск — версию без кондиционеров за 4,25 млн грн.
Тендерное законодательство исключает возможность подачи предложения со стоимостью выше, чем ожидаемая, что может привести к отсутствию предложений, если цена не подойдет, поэтому, видимо, КП «Электроавтотранс» решило не рисковать и поставило в качестве ожидаемой стоимости «потолок» цен.
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