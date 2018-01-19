Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59226

В Глухове две пожарки тушили летнюю кухню

Спасатели ликвидировали пожар летней кухни с мансардой.

7 февраля в 12:37 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре деревянной летней кухне на ул. Декабристов в г. Глухов. О возгорании сообщили соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

Из-за узкого проезд на улице к очагу горения одному из пожарных автомобилей пришлось ехать по параллельной улице, а по прибытии - прокладывать для тушения магистральную рукавную линию длиной 60 м. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенные жилой дом и хозяйственную постройку владельца данного домовладения, а также на дом соседей. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта.

В 14:45 пожар удалось локализовать и не допустить дальнейшего распространения, в 15:15 - ликвидировать. Всего к тушению были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вследствие возгорания уничтожено перекрытие на площади 1 кв. м, диван, вещи домашнего обихода, 3 оконные рамы, повреждено перекрытие на площади 5 кв. м, стены на площади 20 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Общество Глухов Пожар
view counter

По тематике

Вчера 09:52

В Сумах во время ликвидации пожара пожарные эвакуировали 2 детей

6 февраля в 18:51 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме на ул. Героев Крут...

В Сумах горела еще одна легковушка
05.02.2018 16:16

В Сумах горела еще одна легковушка

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля....

В Сумах три пожарки тушили легковушку
05.02.2018 14:30

В Сумах три пожарки тушили легковушку

Сегодня, 5 февраля, в 6:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение возгорания в гараже на ул. Малиновского в г.Сумы....

02.02.2018 11:41

За прошедшие сутки спасатели дважды оказывали помощь гражданам

1 февраля в 17:48 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....

01.02.2018 14:10

Подробности пожара на стоянке в Шостке от спасателей

1 февраля в 2:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории автостоянки на ул. Свемовской в г....

Новости

В Сумах заводчане перекрыли дорогу
Сегодня 17:25
Cумские предприятия ждет наивысший в Украине тариф на электроэнергию?
Вчера 19:21
На Сумщине изъяли элитного алкоголя на миллион
Сегодня 17:53
Полиция Сумщины за сутки раскрыла 15 краж из 19 совершенных
Сегодня 17:44
Депутаты Глуховского горсовета требуют принять социальный бюджет, а не премии мэру в 300 тысяч
Сегодня 17:39
В Сумах заводчане, которым должны зарплату за полгода, собрались перекрывать дорогу
Сегодня 16:57
В Сумах петиция получила положительный ответ
Сегодня 16:32
В Шостке очередная афера с «денежной реформой»
Сегодня 15:58
Генпрокуратура завершила расследовать разгон майдана в Сумах 4 года назад
Сегодня 15:30
Сумские копы поймали пьяного наркомана
Сегодня 15:19
Экс-начальника Конотопской полиции оштрафовали на 10 тысяч за пьяную езду
Сегодня 14:54
В 2017 году потребление природного газа на Сумщине сократилось на 9%
Сегодня 14:53
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:20 21:00
Best Short. Зима, прощай!
Best Short. Зима, прощай!
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:40
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 18:40 22:20
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:15
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
Кино Космос
14:40 – 45 грн. 16:45 – 45 грн. 18:50 – 50 грн.
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
Кино Космос
13:00 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.