В Глухове две пожарки тушили летнюю кухню Спасатели ликвидировали пожар летней кухни с мансардой.

7 февраля в 12:37 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре деревянной летней кухне на ул. Декабристов в г. Глухов. О возгорании сообщили соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

Из-за узкого проезд на улице к очагу горения одному из пожарных автомобилей пришлось ехать по параллельной улице, а по прибытии - прокладывать для тушения магистральную рукавную линию длиной 60 м. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенные жилой дом и хозяйственную постройку владельца данного домовладения, а также на дом соседей. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта.

В 14:45 пожар удалось локализовать и не допустить дальнейшего распространения, в 15:15 - ликвидировать. Всего к тушению были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вследствие возгорания уничтожено перекрытие на площади 1 кв. м, диван, вещи домашнего обихода, 3 оконные рамы, повреждено перекрытие на площади 5 кв. м, стены на площади 20 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.