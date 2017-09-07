На Сумщине изъяли элитного алкоголя на миллион

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области налоговой милицией Сумщины ликвидирован очередной канал реализации незаконно изготовленных алкогольных напитков через Интернет с помощью специально созданного сайта.
В ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров проведен обыск в нежилом складском помещении в районном центре Сумской области. В ходе обыска изъято незаконно изготовленные ликероводочные изделия без марок акцизного налога разных торговых марок, разлитые в запрещенную законодательством тару типа «bag-in-box» и «tetra-pack».
Общее количество изъятой подакцизной продукции незаконного происхождения составляет 4,3 тысячи литров стоимостью около 1,1 млн гривен.
Расследование уголовного производства продолжается.
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