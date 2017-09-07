На Сумщине изъяли элитного алкоголя на миллион Налоговой милицией Сумщины ликвидирован очередной канал реализации через сеть Интернет незаконно изготовленных ликероводочных изделий.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области налоговой милицией Сумщины ликвидирован очередной канал реализации незаконно изготовленных алкогольных напитков через Интернет с помощью специально созданного сайта.

В ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров проведен обыск в нежилом складском помещении в районном центре Сумской области. В ходе обыска изъято незаконно изготовленные ликероводочные изделия без марок акцизного налога разных торговых марок, разлитые в запрещенную законодательством тару типа «bag-in-box» и «tetra-pack».

Общее количество изъятой подакцизной продукции незаконного происхождения составляет 4,3 тысячи литров стоимостью около 1,1 млн гривен.

Расследование уголовного производства продолжается.