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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:48203

В Сумах на базе ПТУ создадут учебно-практический центр

МОН утвердило Перечень учреждений профессионального образования, на базе которых в 2018 году создадут учебно-практические центры (УПЦ).

Соответствующий приказ подписала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

На создание центров в госбюджете предусмотрено 100 млн гривен, что вдвое больше, чем было заложено в прошлом году. Эти средства пойдут на обеспечение центров современным оборудованием, инструментами, расходными материалами и т.п.

Всего перечень включает 50 УПЦ во всех областях Украины и г. Киев. Центры откроются для подготовки по профессии, как электросварщик, электромонтер, токарь, тракторист-машинист и т.п.

В Сумской области учебно-практический центр создадут на базе государственного учебного заведения «Сумское высшее профессиональное училище строительства и автотранспорта» по профессиям электросварщик ручной сварки, электросварщик на автоматических и полуавтоматических сварочных машинах и сварщик.

Общество Образование ПТУ Учебно-практический центр

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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