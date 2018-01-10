В Сумах на базе ПТУ создадут учебно-практический центр

Соответствующий приказ подписала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
На создание центров в госбюджете предусмотрено 100 млн гривен, что вдвое больше, чем было заложено в прошлом году. Эти средства пойдут на обеспечение центров современным оборудованием, инструментами, расходными материалами и т.п.
Всего перечень включает 50 УПЦ во всех областях Украины и г. Киев. Центры откроются для подготовки по профессии, как электросварщик, электромонтер, токарь, тракторист-машинист и т.п.
В Сумской области учебно-практический центр создадут на базе государственного учебного заведения «Сумское высшее профессиональное училище строительства и автотранспорта» по профессиям электросварщик ручной сварки, электросварщик на автоматических и полуавтоматических сварочных машинах и сварщик.
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