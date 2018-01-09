Богдан Головач выиграл «бронзу» в Черкассах С 27 февраля по 4 марта в Черкассах проходил всеукраинский боксерский турнир имени Богдана Хмельницкого.

В течение недели боксеры из разных уголков Украины соревновались на ринге спортивного комплекса «Манеж», чтобы выявить сильнейшего. Среди участников был и единственный представитель Сум – Богдан Головач, который в весовой категории до 64 кг стал третьим.