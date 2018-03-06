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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17219

Завершился кубок мира по биатлону: результаты сумчан

Кубок мира по биатлону сезона 2017-2018 завершен.

По его итогам сразу три украинские спортсменки заняли места в ТОП-30 сильнейших биатлонисток мира.

Выпускница СумГУ Юлия Джима - на 11-й позиции общего зачета кубка. Сумчанкаи Вита Семеренко – на 15-й строчке, Валентина Семеренко - на 21-м месте. Другие представительницы женской сборной заняли такие позиции в тотале: 42 – уроженка Сум Анастасия Меркушина, 52 - Елена Пидгрушная, 53 - Ирина Варвинец.

7 раз украинки оказывались на подиуме среди призеров. Три подиума и три попадания в цветочные церемонии - у Юлии Джимы, два подиума и одна цветочная церемония - у Виты Семеренко, две цветочные церемонии - в Вали Семеренко.

Украинская женская сборная поднималась на подиум (2 место) в классической эстафете (Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная). Еще один подиум (2 место) наша команда в составе Виты Семеренко, Анастасии Меркушиной, Артема Примы и Дмитрия Подручного завоевала в смешанной эстафете.

В мужской команде выше всех в общем зачете Кубка - Дмитрий Подручный, он на 37-м месте. Среди достижений Дмитрия, кроме смешанной эстафеты - 5 место в гонке преследования на 4 этапе в Оберхофе.

Далее места украинский в общем зачете распределились так: 45 - Артем Прима, 69 - Владимир Семаков, 79 - Сергей Семенов, 86 – уроженец Сумщины Руслан Ткаленко.

Напомним, украинские биатлонисты по решению Минмолодьспорта бойкотировали последний этап в Тюмени (РФ). Если бы не бойкот, Юлия Джима могла бы посоревноваться за место в десятке, где она была по итогам 8 этапов. Кстати, именно из-за недобороа очков на пропущенном этапе украинские сборные лишились квот на следующий сезон: заняв шестое место в кубке наций женская сборная теперь будет выставлять максимум 5, а не 6, как в прошедшем сезоне, биатлонисток. У мужчин квота упала с 5 до 4 спортсменов.

Виграли кубок мира француз Мартен Фуркад среди мужчин и финка Кайса Макаряйнен.

Спорт Биатлон Кубок мира

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