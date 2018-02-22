Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины 25 марта в Киеве прошел чемпионат Украины по шотокан каратэ-до (SKIF).

В соревнованиях принимали участие каратисты с Сумщины: из Сум, Ахтырки, Ямполя, Шостки.

Чемпионами стали: ахтырчане Александр Розиньков среди мужчин (кумите), Вячеслав Нестеренко среди ветеранов (ката), а также сумчанка Полина Сидоренко (10-11 лет, кумите) и шосткинец Владислав Целик (16-17 лет, кумите), а также девочки 14-15 лет (Миньковская Анастасия, Бровченко Иванна и Аббасова Мирослава) в командном кумитэ из клуба "Самурай" (Ямполь).

Ямпольчане Игорь Кучер, Илья Конюхов, Александр Кожедуб заняли второе место. Также с серебром сумчанин Аким Чесноков (8-9 лет, кумите, +34 кг).

В командном кумите сборная команда Сум и Ямполя (мальчики, 8-9 лет) заняла третье место. Кроме того бронза у Матвея Пятницы и Дмитрия Лучанова (оба - Середина-Буда).