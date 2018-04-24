Сумские копы задержали наркодилеров Патрульные остановили авто, в котором перевозилась немалое количество вещества, похожего на наркотическое.

В полночь на проспекте Михаила Лушпы полицейские остановили автомобиль Fiat Doblo, водитель которого двигался с нарушением ПДД. Во время проверки документов полицейские заметили, что водитель имеет признаки наркотического опьянения. В присутствии 2 свидетелей, мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. В дальнейшем, при составлении административных материалов по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителем, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП, стражи порядка заметили, что один из трех пассажиров авто очень нервничает и пытается оставить место происшествия. Патрульные провели в отношении него поверхностную проверку и обнаружили свертки с семенами, похожим на семена конопли, устройство для употребления наркотического вещества с характерным налетом, сверток с веществом, похожим на наркотическое и пакетик с порошкообразным веществом неизвестного происхождения.

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу.

Далее, при осмотре автомобиля был обнаружен предмет, похожий на пистолет, 3 патрона, 27 полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом и 3 пакетика с веществом, похожим на каннабис.

На водителя патрульные составили протокол по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителем, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП, следователь изъял найденные предметы. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

По данному факту открыто уголовное производство.