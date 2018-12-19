В Сумах патрульные спасли самоубийцу Патрульные предотвратили самоубийство женщины, которая пыталась выпрыгнуть из окна многоэтажки.

3 января, около 18 часов, экипаж патрульных получил сообщение о конфликте в одной из квартир на проспекте Шевченко.

Прибыв на место, полицейские установили, что жительница квартиры после совместного употребления алкогольных напитков со своим знакомым, выгнала его из помещения и угрожала выпрыгнуть с четвертого этажа вместе со своим ребенком. Во время общения мужчина рассказал, что в доме вместе с матерью проживает 13-летний ребенок с особыми потребностями. Учитывая серьезность намерений 34-летней женщины, которая никоим образом не желала слушать уговоров своего знакомого и уже открыла окно в квартире, патрульные сразу же начали налаживать с ней связь.

«В этой ситуации нужно было принимать быстрое, но правильное решение. Одна неправильно сформулирована фраза или непонятный для женщины жест мог привести к необратимым последствиям. Наша самая главная задача была не позволить нетрезвой матери причинить вред ни себе, ни своему же ребенку», - рассказывает инспектор 4-й роты батальона управления патрульной полиции в Сумской области Филипп Ворона.

Через некоторое время женщина закрыла окно и впустила в квартиру патрульных. Условия, в которых проживала семья, просто поразили стражей порядка - беспорядок, антисанитарные условия и бутылки из-под алкоголя.

Гражданка начала рассказывать стражам порядка о своей жизни, о сыне, однако в какой-то момент резко побежала к окну, открыла окно и пыталась выпрыгнуть из него. К счастью, вовремя среагировали патрульные, - они бросились к ней и в последний момент поймали мать за ноги.

Понимая, что в таком состоянии женщину с сыном нельзя оставлять, патрульные вызвали врачей. Далее, патрульные передали ребенка в медицинское учреждение, а женщину направили в психоневрологический диспансер.