На Сумском НПО уже годовая задолженность по зарплате На ПАО «Сумско НПО» уже 12 месяцев задолженности по заработной плате.

Об этом сообщил начальник горуправления по вопросам труда Александр Занченко.

По его словам, в течение предыдущей недели задолженная заработная плата выплачивалась только одним работодателем - ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение». Всего было выплачено 149,0 тыс. грн. Согласно оперативной информации по состоянию на 1.02.2019 просроченную задолженность по заработной плате на общую сумму 256882,2 тыс. Грн. имели 13 предприятий города.

На ПАО «Сумское НПО» задолженность составляет уже 12 месяцев – 221 млн грн. В том числе задолженность по зарплате на Котельной Северного промузла уже 6 месяцев.

Мэр Сум Александр Лысенко предложил в очередной раз написать во все возможные структуры: в облгосадминистрацию, в правоохранительные органы, в том числе СБУ.

- Чтобы потом нам не говорили, что мы ничего не делали, - подытожил он.