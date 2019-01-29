В Сумах один класс школы № 29 пошел на карантин

По информации управления образования и науки, карантин введен в связи с превышением порога заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ (48,3%).
Профильное управление продолжает ежедневно мониторить посещаемость учебных заведений города.
Напомним, в связи с ростом динамики заболевания учащихся ранее карантин был объявлен в школе № 12 и гимназии № 1.
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