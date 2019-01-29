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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00229

В Сумах один класс школы № 29 пошел на карантин

С сегодняшнего дня, 14 февраля, и до пятницы, 15 февраля, приостановлен образовательный процесс в 2-А классе школы № 29.

По информации управления образования и науки, карантин введен в связи с превышением порога заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ (48,3%).

Профильное управление продолжает ежедневно мониторить посещаемость учебных заведений города.

Напомним, в связи с ростом динамики заболевания учащихся ранее карантин был объявлен в школе № 12 и гимназии № 1.

Общество Карантин Школа № 29

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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