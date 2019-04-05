17-летний сумчанин после экзаменов выбросился с 5-го этажа

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, сообщение в горотдел полиции поступило в 10.00. Погибший - 17-летний житель дома, который упал с высоты 5-го этажа, где находится его квартира, и получил смертельные травмы.
По предварительным данным, молодой человек покончил с собой, выбросившись из окна, из-за неудовлетворительных результатов вступительных экзаменов. Правоохранители проверяют эту и другие версии, пишет Ваш шанс.
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