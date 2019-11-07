Сумские баскетболисты снова одолели мариупольских

Как и в субботу, сумчане сразу начали уходить вперед, хоть и не такими темпами, но в конце концов, довели матч до победы 84:95 (17-22, 20-31, 22-27, 25-15).
За «СумДУ» отличились: Александр Прокопенко – 34 очка (11/15 двухочковых, 4/5 трехочковых) + 6 передач + 3 перехвата, Игорь Стародуб – 25 очков + 5 передач + 4 перехвата, Антон Решетило – 16 очков + 9 подборов + 5 передач…
После этого матча в активе сумчан 5 побед и 3 поражения и 6-ое место в турнирной таблице группы 1 высшей лиги.
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