Кабмин снова изменил правила карантина – кому разрешили работать?

О внесенных изменениях Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил в своем телеграм-канале.
Таким образом, во время карантина можно работать:
- объектам почтовой деятельности и курьерским службам;
- строителям;
- объектам по сбору и заготовке отходов;
- химчисткам;
- заведениям торговли строительными материалами.
Также есть изменения относительно самоизоляции. Ее не требуют определенные категории граждан старше 60 лет:
- госслужащие;
- депутаты всех уровней;
- городские головы;
- судьи;
- военнослужащие;
- лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19;
- те, кто обеспечивает жизнедеятельность определенных предприятий.
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