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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:061

Кабмин снова изменил правила карантина – кому разрешили работать?

Кабинет Министров Украины во время своего заседания 8 апреля принял изменения в постановление о карантинных ограничениях для борьбы с распространением коронавируса.

О внесенных изменениях Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил в своем телеграм-канале.

Таким образом, во время карантина можно работать:

- объектам почтовой деятельности и курьерским службам;

- строителям;

- объектам по сбору и заготовке отходов;

- химчисткам;

- заведениям торговли строительными материалами.

Также есть изменения относительно самоизоляции. Ее не требуют определенные категории граждан старше 60 лет:

- госслужащие;

- депутаты всех уровней;

- городские головы;

- судьи;

- военнослужащие;

- лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19;

- те, кто обеспечивает жизнедеятельность определенных предприятий.

Общество Карантин

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