Кабмин снова изменил правила карантина – кому разрешили работать? Кабинет Министров Украины во время своего заседания 8 апреля принял изменения в постановление о карантинных ограничениях для борьбы с распространением коронавируса.

О внесенных изменениях Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил в своем телеграм-канале. Таким образом, во время карантина можно работать: - объектам почтовой деятельности и курьерским службам; - строителям; - объектам по сбору и заготовке отходов; - химчисткам; - заведениям торговли строительными материалами. Также есть изменения относительно самоизоляции. Ее не требуют определенные категории граждан старше 60 лет: - госслужащие; - депутаты всех уровней; - городские головы; - судьи; - военнослужащие; - лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19; - те, кто обеспечивает жизнедеятельность определенных предприятий.