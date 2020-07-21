В Украине зафиксировали очередной рекорд по заболевшим коронавирусом В Украине за сутки подтверждено 1197 случаев заболевания (это очередной рекорд).

Всего заболевших 68794. За сутки 23 человека умерло – всего 1673, 760 человек выздоровело – всего 38154. Лечатся 28967.

За последние сутки на Сумщине подтверждено 17 новых случаев коронавируса – всего 484. 2 человека выздоровело - всего таких 337, 1 человек умер - всего 8. Лечатся 139.