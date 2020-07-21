В Украине зафиксировали очередной рекорд по заболевшим коронавирусом

Всего заболевших 68794. За сутки 23 человека умерло – всего 1673, 760 человек выздоровело – всего 38154. Лечатся 28967.
За последние сутки на Сумщине подтверждено 17 новых случаев коронавируса – всего 484. 2 человека выздоровело - всего таких 337, 1 человек умер - всего 8. Лечатся 139.
Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
По состоянию на 30 июля в Сумской области 484 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 30 июля в Сумской области подтверждено 484 случая заболевания COVID-19....
Лабораторный центр советует остановить работу заведения....
В Недригайлове на Сумщине 29 июля скончался 86-летний мужчина, у которого был подтвержден COVID-19....