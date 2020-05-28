На Сумщине сельсовету не дали заработать на земле После того, как Конотопской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области был заявлен иск о признании недействительным договора о совместной деятельности, ответчик добровольно вернул в коммунальную собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 360 га и стоимостью 71 млн 884 тыс. грн.

Ранее установлено, что в июне 2020 года между Бочечковским сельским советом Конотопского района и физическим лицом-предпринимателем заключен договор совместной деятельности с целью охраны и целевого использования указанных земельных участков. Однако по содержанию заключенный договор является мнимой сделкой и скрывает под собой факт аренды указанной земли без проведения земельных торгов, что является нарушением требований действующего законодательства.

После вмешательства прокуратуры между предпринимателем и сельским советом заключено соглашение о досрочном расторжении договора о совместной деятельности, поэтому указанные земли возвращены громаде, производство по делу закрыто, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.