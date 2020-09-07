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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ахтырке на переходе сбили 87-летнего пешехода

Происшествие произошло вечером 15 сентября по улице Независимости в городе Ахтырка.

Как предварительно установили правоохранители, 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил наезд на 87-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Как следствие, пешеход получил телесные повреждения и «скорой» был госпитализирован в неврологическое отделение Ахтырской районной больницы.

Работники полиции транспортное средство изъяли и поместили на спецплощадку.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение», в рамках которого проводится досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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