В Ахтырке на переходе сбили 87-летнего пешехода Происшествие произошло вечером 15 сентября по улице Независимости в городе Ахтырка.

Как предварительно установили правоохранители, 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил наезд на 87-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Как следствие, пешеход получил телесные повреждения и «скорой» был госпитализирован в неврологическое отделение Ахтырской районной больницы.

Работники полиции транспортное средство изъяли и поместили на спецплощадку.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение», в рамках которого проводится досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.