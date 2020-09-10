В Лебедине пожарные спасли жилой дом и летнюю кухню (видео)

На тушение направили дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил 13 кв. м кровли, 10 кв. м перекрытия здания и вещи домашнего обихода. Усложняло ситуацию то, что сооружение было деревянным. Возникла угроза для расположенных рядом летней кухни и жилого дома.
В 13:55 спасатели локализовали возгорание и предотвратили опасность уничтожения огнем от зданий. А в 14:10 ликвидировали пожар.
Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как выяснилось, отопление и освещение в здании отсутствовали. Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, хозяин из дров, которые сжег в огороде, сделал золу в качестве пищевой добавки для скота. И решив, что зола уже перегорела, мужчина оставил ее на полке под навесом хозяйственной постройки. Однако это и вызвало пожар. Поэтому еще раз призываем граждан быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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