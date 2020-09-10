В Лебедине пожарные спасли жилой дом и летнюю кухню (видео) 21 сентября в 13:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на ул. Образования в г. Лебедин.

На тушение направили дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил 13 кв. м кровли, 10 кв. м перекрытия здания и вещи домашнего обихода. Усложняло ситуацию то, что сооружение было деревянным. Возникла угроза для расположенных рядом летней кухни и жилого дома.

В 13:55 спасатели локализовали возгорание и предотвратили опасность уничтожения огнем от зданий. А в 14:10 ликвидировали пожар.

Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, отопление и освещение в здании отсутствовали. Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, хозяин из дров, которые сжег в огороде, сделал золу в качестве пищевой добавки для скота. И решив, что зола уже перегорела, мужчина оставил ее на полке под навесом хозяйственной постройки. Однако это и вызвало пожар. Поэтому еще раз призываем граждан быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.