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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:053771

В Сумах дали 6 лет водителю, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места аварии

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 40-летнего ахтырчанина, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия.

Речь идет о ДТП, которое произошло 17 ноября 2019 года около 19.40 на ул. Героев Крут в г. Сумы. Тогда на регулируемом пешеходном переходе водитель «Опель Вектра», проехав на красный, допустил наезд на 24-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть на зеленый для нее сигнал светофора. От полученных травм пострадавшая скончалась, водитель с места происшествия скрылся.

В тот же день сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль с механическими повреждениями, однако водителя на месте не было. Патрульные выяснили личность мужчины, который в последнее время управлял этим автомобилем. И уже на следующий день на автодороге «Сумы-Полтава» патрульные полиции остановили такси, в салоне которого находился виновник ДТП.

Как выяснилось, до этого на него уже составляли административные материалы за управление в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие необходимых для водителя документов.

Мужчина признал, что был за рулем той машины. Пояснил, что когда проезжал разметку «зебра», то на расстоянии примерно 1-1,5 м он увидел пешехода, применил экстренное торможение, однако произошел наезд. Испугавшись ответственности за содеянное, продолжил движение. Говорит, что за руль садился трезвым. Алкоголь употреблял после ДТП.

По приговору суда первой инстанции он признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Приговор обвиняемый ждал под стражей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Общество

Комментарии

Caretaker
Caretaker
Сегодня 08:33

А теперь фамилию того судьи-пидараса который этот приговор утвердил в студию! Это не приговор, а насмешка! Этот дерьмобухарь отсидит 3 года и выйдет по удо за хорошее поведение! И это за убийство! Да его должны набутыливать лет 25 минимум!

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