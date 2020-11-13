В Сумах ровно 500 новых случаев коронавируса По состоянию на 20 ноября в Сумской области 20 872 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 961 человека (Сумы - 500, Шостка - 39, Конотоп - 25, Ромны – 19, Ахтырка - 54, Глухов - 49, Лебедин - 29, Белопольский р-н - 5, Бурынский р-н – 26, Великописаревский – 1, Конотопский р-н - 6, Краснопольский р-н – 9, Кролевецкий р-н - 3, Лебединский р-н - 8, Недригайловский р-н - 8, Ахтырский – 12, Путивльский – 2, Сумской р-н - 38, Тростянецкий р-н – 111, Ямпольский р-н - 17).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 297 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 (Сумы - 3, Ахтырка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 7852 человек, из них за минувшие сутки - 143 (Сумы - 41, Глухов - 18, Бурынский р-н - 34, Глуховский – 1, Кролевецкий – 20, Путивльский – 8, Роменский – 4, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н – 6, Ямпольский - 9).