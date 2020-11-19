Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:41149

Завтра стартует Кубок мира по биатлону: сумчане в деле

Известна заявка сборной Украины на индивидуальные гонки в финском Контиолахти.

Первыми официальными стартами нового сезона станут индивидуальные гонки у мужчин и женщин, которые состоятся 28 ноября. Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал состав биатлонистов, которые примут участие в этих гонках, пишет XSPORT.ua.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал.

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Катерина Бех.

Комментарий Санитры:

«В начале сезона я хочу дать всем спортсменам пробежать хотя бы по одному старту. При этом буду смотреть не только по результатам каждого, а и по состоянию, ведь сезон будет нелегкий. Сейчас приняли решение, что индивидуальные гонки пропустят Валя Семеренко и Тарас Лесюк, они будут готовиться к спринтам».

Напомним, сборная Украины в этом сезоне имеет квоту в 5 человек у мужчин и женщин на личные гонки.

Спорт

Новости

На Сумщине 26590 случаев COVID-19: в Сумах рекорд
Сегодня 08:54
На Сумщине 25 662 случая COVID-19: подробности 1
Вчера 09:22
Зеленский назначил главу Сумской ОГА
23.11.2020 20:26
В Сумах на Тополе горят склады (видео)
Сегодня 09:11
Завтра стартует Кубок мира по биатлону: сумчане в деле
Сегодня 08:41
На Сумщине 928 новых случаев коронавируса, в Украине – новый антирекорд
Сегодня 08:31
Сумський третьокласник став кращим на Всеукраїнському конкурсі мистецтв
Сегодня 08:12
Сумские гандболисты обыграли броварчан
Вчера 21:14
На Сумщине налоговики разоблачили присвоение средств на проекте амбулатории на 1,8 млн гривен
Вчера 20:58
У Сумах відбулась презентація ІV тому проєкту «Сумщина. Велика спадщина»
Вчера 18:55
Локдаун целесообразно вводить при 25-30 тыс. заболевших в сутки, – Степанов 1
Вчера 18:47
Младенец с рождения в реанимации: сумская семья пытается выяснить, кто виноват
Вчера 18:38
view counter

Статьи

Первинна допомога при симптомах COVID-19: алгоритм дій, якщо немає декларації з лікарем
Вчера 17:36
Інформація для сумчан: роботодавець вимагає від працівника результат ПЛР-тесту – чи це законно?
25.11.2020 16:32
«Мест в больницах нет даже для блатных»: стало известно о катастрофической ситуации с COVID-19 на Сумщине
25.11.2020 13:45
Пенсионный возраст и требования к стажу снова повысят. Когда и кого коснутся изменения
25.11.2020 11:47
Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения
25.11.2020 11:08
Всеобуч від служби зайнятості Сумщини: 5 нюансів проходження випробування
25.11.2020 10:26
Які громади Сумщини є фінансово найсильнішими?
24.11.2020 13:53
Что следует знать о COVID-тестировании?
23.11.2020 12:50
Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки
23.11.2020 12:48
На щепкінській сцені – мюзикл «За двома зайцями»
21.11.2020 08:57
Сумщина потребує високотехнологічні робочі місця
20.11.2020 10:56
Що чекає на ринок праці Сумщини завтра?
19.11.2020 15:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.