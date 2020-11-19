Завтра стартует Кубок мира по биатлону: сумчане в деле Известна заявка сборной Украины на индивидуальные гонки в финском Контиолахти.

Первыми официальными стартами нового сезона станут индивидуальные гонки у мужчин и женщин, которые состоятся 28 ноября. Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал состав биатлонистов, которые примут участие в этих гонках, пишет XSPORT.ua.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал.

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Катерина Бех.

Комментарий Санитры:

«В начале сезона я хочу дать всем спортсменам пробежать хотя бы по одному старту. При этом буду смотреть не только по результатам каждого, а и по состоянию, ведь сезон будет нелегкий. Сейчас приняли решение, что индивидуальные гонки пропустят Валя Семеренко и Тарас Лесюк, они будут готовиться к спринтам».

Напомним, сборная Украины в этом сезоне имеет квоту в 5 человек у мужчин и женщин на личные гонки.