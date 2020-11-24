Сумчан запрошують стати чарівниками для дітей-сиріт Зима – пора мрій та подарунків! Наближається чудове свято, яке з нетерпінням чекають усі діти – день Святителя Миколая Чудотворця.

У перший день зими Агенція промоція отримала листи з побажаннями до Св. Миколая від діток із Сумського дитячого будинку ім. С.П. Супруна.

Сумчанам пропонують долучитися до акції «Листи до Миколая» та стати чарівником для певної дитини.

Мета – допомогти дитячим мріям здійснитись!

Всі, хто хоче долучитися до доброї справи, можуть це зробити вже зараз.

1.Обери дитину, мрію якої бажаєш здійснити.

2. Напиши нам у коментарях під фотографією листа від дитини, що саме для неї ти станеш чарівником, та залиш свої контакти.

3. Готуй подарунок, бо тепер ти - Святий Миколай!

4. Принеси подарунок до 15 грудня за адресою: вул. Соборна, 27 (Сумська міська галерея).

Подаруємо промінчик щастя та маленьке диво! І нехай Миколай прийде до кожної дитини!

Контактна особа: Юлія - 050 606 04 03.

Усі фото листів - за посиланням.