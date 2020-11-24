Сумчан запрошують стати чарівниками для дітей-сиріт

У перший день зими Агенція промоція отримала листи з побажаннями до Св. Миколая від діток із Сумського дитячого будинку ім. С.П. Супруна.
Сумчанам пропонують долучитися до акції «Листи до Миколая» та стати чарівником для певної дитини.
Мета – допомогти дитячим мріям здійснитись!
Всі, хто хоче долучитися до доброї справи, можуть це зробити вже зараз.
1.Обери дитину, мрію якої бажаєш здійснити.
2. Напиши нам у коментарях під фотографією листа від дитини, що саме для неї ти станеш чарівником, та залиш свої контакти.
3. Готуй подарунок, бо тепер ти - Святий Миколай!
4. Принеси подарунок до 15 грудня за адресою: вул. Соборна, 27 (Сумська міська галерея).
Подаруємо промінчик щастя та маленьке диво! І нехай Миколай прийде до кожної дитини!
Контактна особа: Юлія - 050 606 04 03.
Усі фото листів - за посиланням.