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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:33177

На Роменщині поліція затримала чоловіка за збут наркотиків

У рамках відкритого кримінального провадження поліцейські виявили та вилучили у 64-річного чоловіка 10 пігулок наркотичного препарату «метадон».

Під час проведення оперативних заходів у кримінальному провадженні, працівники сектору кримінальної поліції затримали 64-річного місцевого мешканця. У ході особистого обшуку, правоохоронці виявили в нього 10 пігулок «матадону».
Знайдене працівники поліції вилучили та направили на експертизу.
Наразі чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом у поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». За вчинене зловмиснику загрожує покарання до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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