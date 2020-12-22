На Сумщине поймали егерей, которые устроили незаконную охоту 10 января во время рейда в урочище «Белево», которое входит в состав Шалыгинского лесничества ГП «Глуховский лесхоз», работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области был установлен факт незаконной охоты.

В рамках воспроизводящего участка №8, где охота запрещена действующим законодательством, были задержаны пятеро вооруженных мужчин с собаками охотничьих пород (2 лайки и 1 терьер).

Оказалось, что данные граждане являются членами Глуховской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов. Также установлено, что организатором и непосредственным участником охоты стал лично глава Глуховской РО УООР - тот, к основным обязанностям которого входит защита и охрана фауны. Кроме него попытку браконьерства осуществлял местный егерь и 3 члена районного совета УООР.

Более того, рядом с местопребыванием группы охотников экоинспекторами было обнаружено кожи двух косуль европейских. Судя по визуальным признакам, животных за несколько дней до этого был убиты и освежеваны прямо у лесной дороги. Этот факт свидетельствует о том, что браконьеры чувствовали себя совершенно безнаказанно и даже не пытались прятаться.

По факту нарушения правил охоты на 3-х человек работниками Инспекции составлены протоколы и будут применены высшую санкцию ч.1 ст.85 КУоАП - штрафы в размере 1020 грн каждый.

В отношении главы РО УООР и егеря сейчас готовятся материалы для передачи в полицию. Теперь указанные должностные лица будут объяснять правоохранителям, почему в запрещенное время и на запрещенной для охоты территории находилась группа вооруженных лиц и откуда в подконтрольных угодьях взялись остатки диких животных.