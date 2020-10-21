Ситуация с коронавирусом в Украине 5116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 января 2021 года.

В частности, заболели 131 ребенок и 309 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализовано - 1092 человека; летальних случаев - 184; выздоровели - 15951 человек; проведено тестирований за сутки - 41682 (в частности методом ПЦР - 23873, методом ИФА - 17809). За все время пандемии в Украины заболели - 1124430 человек; выздоровели - 812368 человек; летальных случаев - 20019; проведено ПЦР-тестов - 5805824. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях. Количество заболеваний в регионах в сутки: м. Киев - 898 случаев; Винницкая область - 121 случай; Волынская область - 99 случаев; Днепропетровская область - 267 случаев; Донецкая область - 160 случаев; Житомирская область - 72 случая; Закарпатская область - 134 случая; Запорожская область - 463 случая; Ивано - Франковская область - 66 случаев; Киевская область - 284 случая; Кировоградская область - 76 случаев; Луганская область - 47 случаев; Львовская область - 312 случаев; Николаевская область - 52 случая; Одесская область - 315 случаев; Полтавская область - 520 случаев; Ровенская область - 132 случая; Сумская область - 152 случая; Тернопольская область - 83 случая; Харьковская область - 275 случаев; Херсонская область - 73 случая; Хмельницкая область - 18 случаев; Черкасская область - 306 случаев; Черновицкая область - 184 случая; Черниговская область - 7 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.