Вручение ключей жителям 2 секции комплекса «Заречный» ® Очень символично 23.08.2017 в День Государственного флага Украины в Сумах 84 обладателя квартир второй секции жилого комплекса «Заречный» получили свои ключи от киевского застройщика «CBS Холдинг».

В офисе застройщика «CBS Холдинг» в торжественной обстановке при журналистах началась выдача ключей, первыми счастливчиками стали: Александр (квартира № 130), Богдан (квартира № 124), Людмила и Владимир (квартира № 140).



Отзывы первых жильцов

Семейная пара согласилась ответить на вопросы журналистов. Они рассказали, что купили квартиру для себя, выбрали именно эту, потому что она находится в доме, расположенном в центре и прекрасном месте города, проект здания отвечает всем современным требованиям и является лучшим, из всех, что они рассматривали у всех застройщиков города.

Владелицу квартиры 140 особенно радует чудесный панорамный вид из окна на реку Псел и набережную, располагающий к отдыху. Она говорит, что квартира уютная и комфортная и оценивает ее на 12 баллов. А хозяин отметил, что доволен тем, что жилье получили в договорные сроки и в здании есть все необходимые коммуникации для дальнейшего обустройства.

Очень важно и правильно сказал он, что теперь можно все сделать под себя: расположить розетки и приборы освещения, выбрать тип отделок потолков, стен и полов. Счастливое семейство планирует Новый год отмечать уже в своей новой квартире и поздравляет всех сумчан с двумя важными государственными праздниками.

Интервью с региональным менеджером Ксенией Сухомлиной

Жилой комплекс «Заречный» на встрече представляла региональный менеджер застройщика «CBS Холдинг» Ксения Сухомлина. Она рассказала, что этот день большой праздник для компании. К нему вел двухлетний путь от начала застройки до введения жилого здания в эксплуатацию, получения почтового адреса и организации ОСМД.

И вот волнительный момент – жильцы получают ключи от квартир. Руководители компании гордятся тем, что могут поставить точку и передать дом в управление жильцам. А жильцы ЖК «Заречный» гордятся своим современным красивым домом и квартирами. Компания приглашает всех желающих приобретать жилье в новостройке, до конца августа 2017 года действует специальная акция — «Месяц скидок» от «CBS Холдинг».

Покупатели квартир в ЖК «Заречный» имеют возможность получить скидку от 3 до 5% в зависимости от выбранного типа и расположения (секции 1, 2 и 3), при этом стоит знать, что количество квартир ограничено.

Приобрести квартиру в первой и второй секции жилого комплекса «Заречный» с видом на город можно за 10 000 грн/м², а с видом во двор — за 9 700 грн/м². Цены на квартиры в третьей секции стартуют с 9 500 грн/м².

Первая секция ЖК «Заречный» находится в стадии передачи дома в управление ОСМД. Квартиры во второй секции полностью готовы к заселению. К дому застройщик подвел водоснабжение, газ и электричество. Третья секция будет сдана в эксплуатацию в сентябре – октябре текущего года. Четвертая секция строиться (9 – 12 этажи) и будет закончена в марте 2018 года.

Когда все 8 секций будут сданы в эксплуатацию «CBS Холдинг» выполнит благоустройство прилегающей территории: обустроит парковку, детские площадки, турники, разобьет газоны, уложит тротуарную плитку.

На данный момент для комфорта жильцов территория возле построенных секций выполнено временное благоустройство: забетонирована площадка (на ней будет тротуарная плитка), организован подъезд со стороны улицы Харьковской, уложена часть плитки.

Ксения Сухомлина заверила, что застройщик выполняет все свои обещания, и рассказала об особенных преимуществах ЖК «Заречный». Прежде всего, это здание расположено в центре города, в 3-х минутах ходьбы от крупнейшего торгового центра «Мануфактура».

Второй плюс – вид на речку Псел и парк имени Кожедуба, который разворачивается перед глазами благодаря панорамному остеклению квартир.

Третье достоинство – применение современной технологии утепления, вместо привычного для Сум пенопласта кирпичные стены утеплены экологичной минеральной ватой (до 4 этажа толщина стен 71см).

Четвертое преимущество – лифты, таких нет даже в торговых центрах, они рассчитаны на 13 человек и начинают работу с передачи ключей жильцам, чтобы они могли транспортировать стройматериалы для ремонтов.

Следующий плюс – отделка подъезда: панели и полы из кафельной плитки, хромированные поручни. Таких элитных домов еще ни один застройщик в Сумах не строил.

В гостях у первых жильцов

Журналистов пригласили на новоселье в 149 квартиру семья Пигуль. Это одна из лучших квартир в доме, однокомнатная, площадью 60 м², расположенная на 8 этаже, с окнами на природу. Хозяева купили ее для сына и просто в восторге от приобретения.

Семья Игоря и Натальи Пигуль и региональный менеджер компании CBS Холдинг Ксения Сухомлина

И не удивительно – комната большая, просторная, из окна от потолка до пола во всю стену видно море зелени, набережная и речка. Владелица квартиры рассказала, что выбрали именно этот дом за красивую архитектуру, 8 этаж – за вид из французских окон.

Семья всю жизнь копила средства и принципиально хотела приобрести жилье в новостройке, так как это гарантирует новые коммуникации, современные технологии и планировку. Ключи получены, шампанское распито, осталось сделать ремонт и въехать.

Разговор с руководителем ОСМД

Для рационального управление имуществом дома, улучшения качества услуг и создания комфортных условий для совместного проживания «CBS Холдинг» передал дом в управление организации совладельцев многоквартирного дома. Подробнее о том, как функционирует ОСМД, читайте здесь.

Руководитель ОСМД второй секции ЖК «Заречный» Сергей Сытник ответил на вопросы журналистов. Глава ОСМД рассказал о том, что подъезды дома уже оборудованы электронными ключами, лифты начинают работать, а возможность управлять своим домом самостоятельно открывает перед жильцами большие перспективы.

Сергея Сытника радует, что с застройщиком найден общий язык, он выполняет все свои обещания и решает проблемы. Так к дому подведены электроэнергия и вода, но общедомовых счетчиков и в квартирах коммуникаций нет, поэтому пока окончательные работы ведутся, жильцы будут бесплатно использовать для ремонтных работ эти ресурсы от строительства. Все жильцы согласны с утвержденными коммунальными тарифами и готовы оплачивать их. Руководитель ОСМД уверен, что к 1 ноября можно будет заселиться в дом.

О комплексе:

«Заречный» – новый и современный жилой комплекс от киевского застройщика CBS Холдинг. Это кирпичный дом комфорт класса ручной работы с панорамным остеклением, который располагается в экологически комфортной части города вдоль берега реки Псел на улице Харьковской, которая считается наиболее престижной и привлекательной для проживания. Комплекс состоит из 8 домов по 12 этажей. Стильный экстерьер дома с офисно-торговыми помещениями, благоустроенная придомовая территория, закрытый двор с детской и спортивной площадкой, гостевой паркинг, ландшафтный дизайн, пешеходная набережная, выделяют «Заречный» среди типовых домов города.

О застройщике:

Киевский застройщик CBS Холдинг строит жилые комплексы в 4 областях Украины: Сумах, Запорожье, Житомире, Кропивницком. CBS Холдинг – это многопрофильная инвестиционно-промышленная группа. Холдинг консолидирует ряд компаний, которые специализируются на девелопменте, услугах генерального подряда, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, маркетинге, информационных технологиях и консалтинге в сфере недвижимости.

Консультационный центр ЖК «Заречный», Харьковская, 2 (возле ТРЦ «Мануфактура»), тел. (066) 767-33-55.