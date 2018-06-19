Дорогие светильники на Мемориале погибшим воинам АТО могут оказаться фальшивыми Об этом заявил Общественный фонд «Сумы», являющийся заказчиком работ на Аллее Героев на центральном кладбище, по результату своего обращения к итальянскому производителю грунтовых LED-светильников марки Achille.

Сомнения общественных активистов, не обнаруживших в каталоге производителя - фирмы IVELA - светильника Achille 190L, подтвердились. «Итальянские» светильники, купленные в количестве 44 штук по цене 3600 грн. за единицу (с монтажом и всем необходимым для установки - 4500 грн.), судя по всему, оказались не фирменными. Часть из них (24 шт.) установлена на Мемориале, остальные, по словам представителя подрядчика, находятся у них на складе.

Как сообщил Общественный фонд «Сумы», после брифинга 2 июля представителя подрядчика электромонтажных работ на Мемориале Памяти, фонд обратился к ФЛП Мареева с предложением провести независимую профессиональную экспертизу на соответствие установленных светильников заявленному бренду и техническим характеристикам. В то же время волонтер фонда обратился к производителю IVELA через e-mail, указанный на официальном сайте, отправив фото и описание изделия и упаковки. Ответ производителя подтвердил сомнения общественности относительно оригинальности установленных изделий (скриншот ответа прилагается).

Конечно, мы понимаем, что ответ, направленный на частный адрес не является официальной информацией. Ждем официального ответа и объяснения от подрядчика. Оставляем за собой право действовать в рамках договора и действующего законодательства.

Почему такие светильники?

2 июля представитель подрядчика электромонтажных работ ФЛП Мареева Александр Лопата на специально созванном брифинге, который проходил на месте строительства Мемориала, уверял сумчан в обратном. Он демонстрировал перед камерами сам светильник, упаковку и документы, которые должны были развенчать подозрения в подделке, а также проект, в котором указаны светильники марки Achille LED 12 ВТ. При этом показывая накладную, представитель подрядчика намеренно закрывал имя поставщика, мотивируя коммерческой тайной. «Документы мы предоставим компетентным органам, которые ведут расследование по этому делу», - уверял А.Лопата, сказав только, что поставщик украинский.

На вопрос, почему приобретены именно такие дорогие светильники, представитель подрядчика объяснил:

- Проект составлял инженер-проектант, который выбрал эту модель. Я думаю, что этот вопрос надо задать не подрядчику, - сказал А.Лопата. - Мы люди маленькие. Если специалист внес в проект, зачем менять?

Дальше А. Лопата объяснил, как подрядчик нашел поставщика:

- На разосланные запросы долго не было ответа. Потом пришел ответ от одного поставщика, согласившегося поставить данный продукт. Был приобретен опытный образец, который мы привезли. Встречались с заказчиком, авторским надзором непосредственно здесь на месте в темное время суток, провели ряд мероприятий, привезли сюда генератор, включали этот светильник, показывали. Все всех устроило, все всем понравилось. Его согласовали, утвердили. Мы заключили договор с поставщиком на поставку этих светильников. Приехали светильники, пошел монтаж. Дальше все знают, какая ситуация на сегодняшний день. У нас на данный момент есть все накладные, договора. У нас договор от поставщика, пять лет гарантии на данный продукт. Соответственно мы даем пять лет гарантии на данные светильники.

По его данным, подрядчик получил от Фонда только часть денег в качестве предоплаты, остальные деньги еще не уплачены.

Договор между фондом "Сумы" и ФЛП Мареева заключен на общую сумму 320 тыс. грн. Средства на строительство Мемориала Памяти перечисляли в фонд родственники погибших воинов, получив их из городского бюджета.

Почему ФЛП Мареева?

- Сначала договор был заключен с одним подрядчиком – ФЛП Бицак, потом изменен на ФЛП Марееву. Объясните этот момент? – попросили журналисты.

- На тот момент у Мареевой были специалисты, которые могли выполнить данные работы. Соответственно хотелось бы, чтобы молодым была дорога и в дальнейшем наработка опыта. Кто участвует в ProZorro, все понимают: если у тебя нет аналогичных договоров, ты не имеешь права участвовать в торгах. Замкнутый круг получается.

- Просто папа хотел наработать репутацию для бизнеса своей дочери, так?

- Папа просто уступил, - объяснил А.Лопата. – Это не первый объект этого ФЛП. Объект выполняли специалисты в своей отрасли.

- Как вас нашли?

- К нам обратился Фонд в лице Вадима Кузьмича (В.Дубоделов – ответственный в Фонде «Сумы» за работы на Мемориале – Ред.). Мы согласились. Может быть, фонд еще кому-то делал предложение. Возможно, они проводили свой внутренний тендер.

Примечательно, что ФЛП Мареева зарегистрировалась примерно за месяц до момента подписания договора с фондом. Как сообщил А.Лопата, работники выполняют электромонтажные работы на этом объекте по договору найма.

Представитель подрядчика на брифинге заверил: до установленного главой облгосадминистрации срока – 20 августа, все работы по освещению Мемориала ФЛП Мареева выполнит.

Будут ли соблюдены сроки в связи с новыми обстоятельствами – пока неизвестно.