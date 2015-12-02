Момо в Сумах: как уберечь детей от новой интернет-страшилки Сеть взбудоражил новий онлайн-монстр, который пугает подростков и может похищать данные пользователей

Сумские психологи оценили реальность угрозы и рассказали, как защитить детей.

Кто такая и как действует

О новой страшилке «Момо» - в виде женского бюста на курьих ножках с мертвенно бледным лицом и выпученными глазами - впервые услышали в Южной Америке около трех месяцев назад. Самоубийство 12-летней девочки в Аргентине в июле этого года просто демонизировало этого монстра. Хотя полиция до сих пор не подтвердила, что гибель ребенка связана именно с игрой, в телефоне девочки нашли переписку в WhatsApp и видеозаписи, которые она делала перед смертью. Отсюда возникло подозрение, что все это было частью задания в игре и кто-то мог намеренно заставить девочку покончить с собой.

Игра, начавшись в одной из групп в Facebook, быстро распространилась по миру. В WhatsApp и других сетях Момо призывает писать ей всем, «кто не боится», а иначе угрожает «страшным проклятием», преследованием и смертью. Она вступает в переписку на языке пользователя либо звонит или предлагает позвонить ей. Пока пользователь слушает ужасающие звуки, программа получает доступ к информации на гаджете.

В Украине фактов доведения детей до самоубийства под влиянием игры «Момо» не зафиксировано, однако страх родителям она все-таки внушает. Как рассказал начальник ювенальной превенции главного управления Национальной полиции в Сумской области Сергей Тарасенко, паника родителей по поводу «Синего кита» - игры, возникшей в России два года назад, сменилась тревогой, вызванной Момо, которую обострило самоубийство 12-летнего подростка в Сумах. Не разглашая причин самоубийства, поскольку идет расследование, С.Тарасенко подчеркнул, что этот случай точно не связан с т.н. «группами смерти» и Момо. По его данным, в этом году в Сумской области четверо несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством, но ни одно из них не связано с «группами смерти» в Интернете.

- В прошлом году была паника по поводу «Синего кита», было открыто уголовное производство. В ходе досудебного расследования на территории Сумской области фактов существования «групп смерти» не выявлено. Но есть паника: вбрасывается пост, и он растет как снежный ком. Ситуацию полиция держит на контроле. Если родители подозревают, что их детям угрожает опасность, пусть обращаются в полицию, - говорит С.Тарасенко. - К сожалению, самоубийства подростков были, есть и будут. На фоне недавнего самоубийства 12-летнего подростка возникла паника: мол, «Момо в городе». Было одно обращение: женщина обратилась в полицию по поводу того, что ее ребенок якобы принимает участие в этой игре. Выехали. Оказалось, в гаджете ребенка была картинка Момо. Ребенок просто скачал ее, и все. А маме показалось, что ему угрожает опасность. В результате факт не подтвердился.

При этом С.Тарасенко призвал родителей при возникновении подозрений обращаться в полицию («102»), т.к., когда дело касается безопасности детей, лучше «перебдеть». Также не лишними для родителей будут советы психологов Семейного центра психологии и развития «ГородОК» Анны Солонарь и Анны Лысюк.

Виновата не Момо

Как объяснила Анна Солонарь, если у ребенка все в порядке в семье, с самооценкой, он вряд ли поддастся на провокации. Посмотрит и решит, что «это совсем не мое». Поддаются влиянию интернет страшилок чувствительные люди.

- Корень проблемы примерно такой же, как и в буллинге, когда ребенок подвергается травле сверстников: в семье, в воспитании, в том, как себя ведут родители, - считает Анна Солонарь. - Если ребенка бьют в семье, для него будет нормой бить других. Или же если у него на это не хватит смелости, он будет позволять себя бить и никому об этом не скажет из чувства стыда, вины и пр. Постоянное пристыжение, как форма воспитания, закладывается в голове. Причина и буллинга, и суицидов, и дивиантного поведения кроется именно в заниженной самооценке, чувстве вины. А чувство вины – это злость, которую не разрешено проживать, и она направляется на самого себя. Вариант злости – это отвращение. Если оно не может выразиться по отношению к другим, то направляется на себя. А если чувствуешь отвращение к себе, хочется спрятаться и даже уничтожить себя. Причина интернет зависимости, как правило, в том же.

Как ведут себя родители? Недавно я наблюдала: ребенок едет в коляске, ему года два, уже в очках, и он играет с телефоном. Вопрос: зачем ребенку в два года нужен телефон? Да, это просто и быстро. Но ведь полно других способов, как его развлечь.

Понятно, у всех есть телефоны, планшеты, компьютеры… Это не зло. Но всему свое время. У маленького ребенка нет в этом потребности. Он еще только познает окружающий мир. Чем лучше ребенок познает реальный мир, реальные ощущения, тем потом ему будет проще отделить правду от лжи, ориентироваться в жизни. К примеру, в игре у героя много жизней, ребенок с самого детства это видит и теряет грань между иллюзией и реальностью. Он подвергается такому же разрушающему фактору, как алкоголизм или наркомания. Казалось бы, ребенок сидит дома за компьютером, ничего плохого не делает, а в этот момент у него разрушается сознание. Это очень сложно отследить, т.к. все происходит внутри. Сейчас у детей очень много сенсорных нарушений. Им не хватает реальных сенсорных ощущений. Приходится с ними специально заниматься, чтобы научить их чувствовать пространство, свое тело, запахи, звуки…

Конечно, если более взрослый ребенок немного поиграет, нарушения не сформируются. Но если это происходит с самого детства, очень велика вероятность, что ребенок просто не сможет понять, где реальность, где иллюзия. Ребенку нужно объяснять, что такое реальная жизнь, что такое смерть, и с самого детства поощрять контакт ребенка с реальным миром.

Для профилактики

А.Солонарь советует не подсаживать ребенка на гаджеты, пока не сформировались защитные механизмы для восприятия мира. Иначе формируется иллюзорное восприятие мира, что сродни психическому заболеванию.

- Для подростков очень важно реальное общение со сверстниками. Если есть проблемы в контакте с реальным окружением, ребенок больше времени будет проводить в соцсетях, - отмечает психолог. - При этом надо не исключать социальные сети из жизни ребенка, а искать причины проблемы контакта с реальным окружением. В качестве профилактики таких проблем – общение с ребенком с самого детства. Конечно, если ребенок все свое время с двухлетнего возраста проводит у телефона, в играх, а потом в 14 лет его приводят к психологу и говорят: «Лечите его от интернет-зависимости» - мы даже не можем сказать с уверенностью, что это вообще получится. Если и получится, то на это может потребоваться очень много времени. Это так же долго и сложно, как лечение наркомании и алкоголизма. Это точно такая же зависимость. Поэтому очень важно заметить это в самом начале, а лучше не допустить до этого.

Иногда родители переживают, что ребенку хочется только гулять и не хочется учиться. Так вот для подростка это нормально. Плохо, когда ему не хочется общаться. Это тревожный сигнал, когда ему не хочется общения и он замыкается – значит, что-то пошло не так.

Неплохо, когда свободное время ребенка занято какими-то кружками. Но главное, чтобы цель кружков родителями прежде всего воспринималась как времяпровождение ребенка со сверстниками, совместная деятельность. Это важнее даже, чем то, чему там учат.

- Долгое времяпровождение ребенка за компьютерными играми опасно тем, что выделяются определенные гормоны – это гормоны агрессии, гормоны стресса. И если они не перерабатываются телом, то перерабатываются внутренними органами. Отсюда повышенная тревожность детей, агрессивность их фобий, неумение выражать свои эмоции плюс недостаток эмоционального интеллекта (что делать со своими эмоциями) - и отсюда всевозможные психосоматические заболевания, - говорит психолог Анна Лысюк.

Лучшая защита от Момо

- Осведомленность – лучшая защита. Если родители об этом с ребенком поговорят, когда тот столкнется с этим, он будет знать: родители в курсе, они поймут. Он к ним может обратиться за помощью. Надо поговорить с ребенком, что такое есть, объяснив, что это манипуляция, мнимый шантаж, - советует Анна Солонарь. - В нашем детстве нам родители сочиняли сказки, объясняя, что нельзя доверять незнакомцам, пускать чужих в дом и пр. Так вот, нашим детям тоже можно сочинять подобные сказки о таких актуальных случаях.

Методы защиты те же, что и в случае с другими манипуляторами: надо понимать, что на тебя воздействуют. Если влияние таково, что ты начинаешь терять контроль, – лучше отвернуться, пройти мимо, т.е. не добавлять в друзья подозрительных людей, если что-то подозрительное попалось, лучше удалить, не оставлять свои данные в играх... Нужно сформировать в ребенке такую степень осознанности, чтобы он сам мог контролировать круг виртуального общения. Нужно рассказать, что существуют различные манипуляции, и объяснить, что будет, если поддастся на провокацию. Сказать: никакая смерть не угрожает, Момо – это вымышленный персонаж.