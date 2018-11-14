Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:35775

Военное положение по-сумски: к чему готовиться населению

Десять областей, а среди них и Сумщина, попали под действие этого правового режима.

Ряд регионов Украины входят в новый и незнакомый для себя правовой режим – военное положение. Среди них - Винницкая, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Запорожская, Херсонская области и внутренние воды Азовской акватории. Закон о военном положении предусматривает ряд непривычных для граждан норм, которым придется следовать 30 дней. И эти изменения не самые приятные. К чему стоит готовиться жителям десяти украинских областей, разбирался «Апостроф».

Как известно, за все время независимости Украины военное положение ни разу не вводилось. Даже когда наше государство лишилось Крыма в результате аннексии Россией, и после начала крупномасштабных военных действий на Донбассе политики не решились на этот шаг.

Впрочем, в 2015 году парламентарии решили на всякий случай переписать закон о военном положении образца 2000 года. Новая редакция закона подкорректировала некоторые нормы. Именно по этому документу десять областей Украины будут жить в течение месяца после того, как 276 нардепов проголосовали за введение там военного положения.

Первая статья закона «О правовом режиме военного положения» дает юридическое объяснение этого режима.

«Военное положение - это особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности…», - говорится в законе.

В случае введения такого режима органам государственной власти, военным и гражданским администрациям, органам местного самоуправления предоставляются полномочия, «необходимые для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности».

Без прав

Также в первой статье закона сообщается, что на время военного режима государство имеет право ограничить конституционные права и свободы своих граждан на определенное время. Хотя президент Петр Порошенко обещал, что украинцы не почувствуют на себе действие режима, подготовленный им указ это опроверг. Это вызвало серьезную полемику в Верховной Раде: нардепы просили отменить ряд норм, ограничивающих права и свободы, но все-таки вынуждены были их поддержать.

Правда, парламентарии нивелировали их другим образом: во-первых, сократив срок действия военного положения с 60 до 30 дней. Во-вторых, отказавшись от идеи президента вводить военный режим по всей территории Украины. Теперь действие этого закона касается 10 областей, и по мнению ряда экспертов, закручивание гаек может обернуться имитацией.

Тем не менее, есть ряд важных норм, касающихся жителей этих регионов. Так, в документе говорится об ограничении прав, предусмотренных статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины. Это значит, что вам никто не гарантирует неприкосновенность жилья и в любой момент его могут забрать под любым предлогом.

Забудьте о секретных переписках или не спешите во время разговора рассказывать конфиденциальную информацию. Вас могут прослушивать и использовать всю информацию без вашего ведома. Тоже касается и личной жизни: теперь о ней придется рассказать при необходимости.

Конечно же, вы не сможете свободно выстроить свой маршрут ни по территории Украины, ни за границу. Смена жительства во время военного режима – табу.

Нелегко будет и предпринимателям. К ним могут в любой момент прийти и заставить работать в интересах обороны, а сотрудников обязать работать на благо общества. Об инвестиционной привлекательности стоит забыть.

Если вас не устраивает такая жизнь, то придется терпеть. Потому что на этот период у вас отбирают право участвовать в митингах, протестах или даже свободно выражать свое мнение.

Конечно, это не все. Закон также предусматривает введение комендантского времени. Но даже днем не будет спокойно: в любой момент у вас могут попросить показать документы или провести досмотр вещей. А с прилавок магазинов может исчезнуть значительная часть ассортимента, которая есть в наличии в мирное время. Потому что власти могут ввести нормирование на использование продовольственных товаров, лекарств и др. И даже запретить продавать алкоголь.

Странное совпадение

Согласно закону о военном положении, поменяется жизнь и заключенных. Их должны эвакуировать из мест отбывания наказаний, расположенных в местностях, где ведутся боевые действия, в соответствующие места, которые расположены в безопасной местности.

На этом пункте стоит остановится подробнее. Дело в том, что Кабинет министров утвердил Порядок проведения обязательной эвакуации задержанных не так давно - 7 ноября. Тогда на это никто не обратил внимание. Сейчас возникает логический вопрос: готовилась ли верхушка власти к подобному сценарию заранее или же это обычное совпадение?

Также законом предусмотрено создание военных администраций в этих местностях. Но действительно ли они заработают? В «Блоке Петра Порошенко» аккуратно спихнули ответственность на президента: мол, если он захочет, то запустит их. Но есть ли в этом смысл, если военное положение введено всего лишь на 30 дней? Стоит отметить, что начальника временной военной администрации назначает президент. Подчиняются они Генеральному штабу Вооруженных сил и Кабмину.

Главная их задача - обеспечить правовой режим военного положения. Также они могут решать финансовые вопросы, например, пересмотреть цены на проезд в транспорте или на некоторые коммунальные услуги (кроме тарифов на энергоносители). Они могут распоряжаться коммунальным имуществом, в том числе учебными заведениями, больницами и другой собственностью, которая принадлежит территориальной общине. И, конечно же, военные администрации обязаны создавать необходимые условия для военных. По сути, власть в этих регионах может перейти в руки военных администраций в случае их создания на срок в 30 дней.

Но перед населением возникнет новая неожиданная для них проблема - им могут ограничить доступ к информации. Дело в том, что государство получит право регулировать работу СМИ, особенно телевидение и радио. Они будут использоваться для проведения разъяснительных работ среди населения и войск. Печатные и интернет-СМИ рискуют попасть под жесткую цензуру. Также никто не может гарантировать, что не придется столкнуться с проблемами в работе Интернета. Правда, все эти ограничения, скорее всего, так и не заработают. Во всяком случае, как пообещал президент,притеснения прав и свобод граждан могут быть введены в случае наземной атаки. Сейчас же, уверяет Петр Порошенко, никто ничего не почувствует.

И губернатор Сумщины Николай Клочко и мэр Сум Александр Лысенко в унисон предлагают сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Общество Военное положение
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