Общество

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Вчера 12:00198

ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®

Ставки ипотеки снижаются и многие сумчане стали задумываться о комфортном и современном жилье. Именно таким будет жилой комплекс «Панорама» – первый комплекс подобного уровня в Сумах.

Жизнь в спальных микрорайонах города имеет как свои плюсы, так и минусы. Ведь они планировались и строились в советские времена, когда понятие комфорта, в том числе визуально, было совсем иным. Поэтому один из новых застройщиков города Сумы – компания «Сумчане СД» выбрала для первого комплекса европейского уровня место подальше от тесноты спальников - в районе ул. Косовщинской.

Простор, свежий воздух, удалённость от крупных транспортных артерий города, и в тоже время под рукой магазины, ресторан, детсад, нормальная дорога и общественный транспорт – так сейчас выглядит этот район. К середине 2022 года здесь вырастет жилой комплекс «Панорама» из трёх 11–этажных домов.

Трансформация этого района в современный уже началась и она будет продолжаться. Слово «Панорама» в названии комплекса – не просто дань маркетингу. Начиная с пятого этажа, во всех квартирах будут панорамные окна во всю стену, из которых будут открываться прекрасные виды, причём такие окна будут не только в комнатах, но и в кухнях.

Но это лишь одна из приятных особенностей, которой ЖК Панорама будет отличаться от квартир, которые предлагаются на рынке недвижимости города Сумы. Комплекс будет действительно комплексом – его территория будет закрытой, находиться под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Кроме того, в каждом доме комплекса будет работать консьерж. За детей, играющих на детских площадках рядом с домом, можно будет действительно не опасаться – на территории комплекса не будет движения транспорта. Для автомобилей - жильцов предусмотрен огромный подземный паркинг. «Мы увидели, что в Сумах не хватает классного современного жилья. Мы решили, что сможем предложить его клиентам», - говорит Андрей БАЛАЦКИЙ, директор компании «Сумчане СД». 

В комплексе будет широкий выбор квартир: два варианта 1-комнатных, три варианта 2- комнатных и 3-комнатных разной площади, начиная с 48 кв. метров. Кстати, один из вариантов 2- комнатных можно будет легко трансформировать в 3-комнатную, когда в семье подрастут дети. На верхних этажах разместятся комфортные квартиры в три уровня с каминами, собственным бассейном и террасой для отдыха.

Панорамные окна планируют монтировать из специального стекла, которое имеет энергосберегающие свойства и не пропускает ультрафиолет. Поэтому зимой в квартирах будет тепло, а летом – прохладно. Уровень отопления, и, соответственно, оплату за него, можно будет контролировать – в каждой квартире предусмотрено автономное газовое отопление. Комфорта в домах также добавят современные лифты. Обслуживать комплекс после его сдачи в эксплуатацию будет дочерняя компания застройщика, так что никаких проблем с недобросовестными управителями не возникнет. 

«Мы очень ответственно подходим к строительству, ведь это наш дебют и мы хотим закрепиться на рынке», - говорит Андрей Балацкий. Именно поэтому компания провела экспертизу проекта в филиале государственного предприятия «Укргосстройэкспертиза» и получила разрешение на строительство объекта класса ответственности СС3.

Компания также успешно преодолела проблемы с поставщиком некачественных свай из Полтавы. «Как только нам привезли эти сваи, мы засомневались в их качестве. Проверили в лаборатории – действительно «брак». Поэтому заказали новые у компании Федорченко, которая производит их для себя. Они оказались отличного качества, их и использовали. А бракованные так и лежат на площадке, поставщик их забирать стесняется», - рассказывает директор компании «Сумчане СД».

Новичкам действительно приходиться преодолевать немало трудностей, но их успех – это и успех благодарных клиентов, которые наконец смогут приобрести в Сумах комфортное жилье европейского уровня.

Сдача в эксплуатацию первой очереди ЖК «Панорама» планируется в июне 2021 года, а второй и третьей – в июне 2022 года. Квартиры уже продаются, обращаться можно в отдел реализации компании, который находится в Сумах на ул. Кооперативной, 19 (офисный центр), оф. 213, тел. 095-333-85-85.

И, наконец - вы любите аромат свежих булочек? У собственников квартир в ЖК «Панорама» будет возможность часто вдыхать этот аромат - лёгкий ветерок от расположенного неподалёку хлебозавода об этом позаботится…

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