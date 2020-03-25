Чотири місяці коронавірусу на Сумщині: інтерв'ю з обласною інфекціоністкою Понад чотири місяці пройшло з того часу, коли на Сумщині підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус.

Спеціально для Суспільного головна інфекціоністка області Ірина Троцька підсумувала – як минув цей період та які відкриття цієї хвороби вони для себе зробили.

Чого навчилися?

Якщо у житті багатьох земляків COVID-19 немає, і Слава Богу, то в нашому житті (лікарів – ред.) COVID є і він ходить за нами по п'ятах. За ці чотири місці, які минули з першого встановленого діагнозу, ми вже багато чого знаємо, маємо великий досвід щодо діагностики й лікування цієї підступної хвороби.

Майже 80% людей мають легкий перебіг хвороби або, навіть, субклінічний. І по 10% ми маємо хворих із тяжким та середньо-тяжким перебігом захворювання. Ми ще не знаємо чому так буває, у чому причина. Над цим працюють сотні вчених, лікарів та академіків.





Також лікарі вже знають, що й у хворих із тяжкими супутніми захворюваннями та у літніх хворих – захворювання може перебігати у субклінічній формі - без клінічних проявів хвороби. Я не можу сказати, що це атипова форма, бо ми багато таких випадків бачили.

Наприклад, коли хворий скаржився на легке нездужання або жодних ознак захворювання не було, але він був обстежений як контактний і в нього виявили вірус. Людина мала надлегку форму, без клінічних ознак, вона з кимось контактувала, і та людина захворіла на тяжку форму. Тобто, це ще одне підтвердження того, що – так, хвороба була.

Наша імунна система дуже талановита. Є клітинний імунітет і є гуморальний. Зараз однією із гіпотез, уже навіть підтвердженою, є те, що саме при коронавірусі виробляється як клітинний, так і гуморальний імунітет.

Спостерігаємо, що 30-40% людей, які перехворіли на коронавірус, навіть у важкій формі, – не мають антитіл у крові. Це не означає, що організм не здатний чинити опір. У людини "вмикається" клітинна пам'ять про зустріч із вірусом, але водночас є випадки, коли одна й та сама людина хворіла кілька разів - у легкій формі. Чому так буває – зараз з'ясовують вчені.

Які є унікальні чи нетипові випадки?

Є багато випадків, коли людина практично немає ніяких ознак. Можливо, була якась слабкість, але без інших клінічних проявів.

До мене нещодавно звернулася людина з Харкова. Вона розповіла, що отримала позитивний ПРЛ-тест на коронавірус і не знала, що їй робити. Каже, що відчуває себе дуже добре, не має типових ознак.

Я їй порекомендувала за можливості зробити КТ тільки з тією умовою, щоб вона попередила лікарів, які робитимуть КТ, що в неї є коронавірус.

Вона зробила КТ і зателефонувала мені. Каже: "У мене двобічна пневмонія з ураженням легень до 25%". Зараз вона вже одужала, все ОК.

Був випадок на Сумщині, коли до нас була госпіталізована жінка похилого віку з пневмонією, а її родичі, у яких був виявлений вірус, теж прийшли на КТ, і в них теж була виявлена пневмонія, але не такого ступеня ураження.

Враховуючи компенсаторні можливості організму, частина легень взяли на себе роботу враженої частини... Але не завжди таке буває.

На жаль, у нас зараз є жіночка, яка хвора і вже більш як три тижні в нас перебуває, на штучній вентиляції була 4 дні, зараз на кисню. Стан її важкий.

"У нашому житті COVID є, і він ходить за нами по п'ятах"

Дивлюсь у соцмережах і коли спілкуюсь з людьми, то багато людей вважає, що коронавірус – це фейк.

Звичайно, сьогодні є проблеми з туберкульозом, вірусними гепатитами тощо. Щорічно у нас до 400 випадків виявляють вірусних гепатитів. Це серйозні проблеми.

Але, якщо ми можемо запобігти захворюванню (COVID-19 – ред.), це не дуже важко – для цього потрібно соціально дистанціюватись і вдягати у громадських місцях маску. Це захистить нас, захистить людей біля нас, і, я вважаю, що це треба робити.